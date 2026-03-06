Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 6 de marzo de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 6 de marzo prevé que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 54% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 7 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Domingo 8 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 19

Lunes 9 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Martes 10 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Jueves 12 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Viernes 13 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

