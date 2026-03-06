Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 6 de marzo de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 6 de marzo prevé que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 54% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Sábado 7 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Domingo 8 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 19Lunes 9 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19Martes 10 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Jueves 12 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19Viernes 13 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Tonalá