Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 6 de marzo de 2026

El clima en Cancún para este viernes 6 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 61%.

Según se establece, el clima presenta un 75% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 7 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Domingo 8 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Lunes 9 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Martes 10 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Miércoles 11 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Jueves 12 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Viernes 13 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

