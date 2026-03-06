Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 6 de marzo de 2026

El clima en Cancún para este viernes 6 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 61%.Según se establece, el clima presenta un 75% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Sábado 7 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Domingo 8 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Lunes 9 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Martes 10 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Miércoles 11 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Jueves 12 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Viernes 13 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara