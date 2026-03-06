Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 6 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 6 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 41%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11Domingo 8 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Lunes 9 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Martes 10 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Jueves 12 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Viernes 13 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga