La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este miércoles en Palacio Nacional al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, con quien sostendrá una reunión bilateral para abordar temas económicos, culturales y la postura de ese país en favor de la neutralidad del Canal de Panamá.

Como parte de la Ceremonia Oficial de Bienvenida, realizada en el Patio de Honor de Palacio Nacional, se entonaron los himnos nacionales de México y de Panamá. Posteriormente, ambos mandatarios participaron en la toma de la fotografía oficial del encuentro, acompañados por la esposa del presidente panameño.

Previamente, durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum adelantó que la reunión estaría enfocada en fortalecer la relación bilateral y atender diversos asuntos de interés común.

“Hay varios temas que estamos interesados ambos en tratar, desde temas económicos, culturales y también un asunto que ellos están solicitando a todos los países del mundo de neutralidad del canal”, señaló la mandataria.

La Presidenta también expresó el respaldo del Gobierno de México a la postura que Panamá ha promovido ante la comunidad internacional para preservar la neutralidad del Canal de Panamá.

“Nosotros estamos totalmente de acuerdo”, afirmó Sheinbaum, al referirse a la petición impulsada por el gobierno panameño, en el primer encuentro cara a cara entre ambos mandatarios.

La Presidenta aseguró que tiene “mucho potencial” el Corredor Interoceánico y no busca competir con el Canal de Panamá, sino que cumplen funciones complementarias.

Destacó que hay muchas empresas que ya realizan contratos con la Secretaría Marina y con el Corredor Interoceánico, como de automóviles.

“Yo diría que no compite en el Canal de Panamá. Cumplen funciones complementarias, no es que le vayamos a quitar carga al Canal de Panamá para el Interoceánico. Cumplen funciones complementarias, y tiene mucho mucho potencial el Interoceánico y se está reflejando en la cantidad de contratos”, comentó.

El Universal

Temas abordados durante la reunión

Relanzamiento de la relación bilateral entre México y Panamá.

Impulso al comercio bilateral, mediante mecanismos que permitan incrementar el intercambio comercial.

Promoción de inversiones.

Defensa de la neutralidad del Canal de Panamá.

Cooperación en materia de seguridad, incluyendo el fortalecimiento de acciones conjuntas para combatir la delincuencia.

Fortalecimiento de la conectividad e infraestructura.

Movilidad y cooperación migratoria.

Impulso al turismo.

Colaboración en educación, ciencia, tecnología e innovación, con el propósito de desarrollar proyectos conjuntos e intercambiar conocimientos entre instituciones de ambos países.

Compromiso con el crecimiento económico.

CT