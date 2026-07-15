Recuperan un cargamento de medicamentos valuado en 2.5 MDP en Chalco, Edomex

Autoridades federales y estatales recuperaron un cargamento de insumos farmacéuticos y medicamentos valuado en 2.5 millones de pesos, además de dos vehículos con reporte de robo, en el municipio de Chalco, Estado de México.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informaron este miércoles que el hallazgo se dio tras recibir una alerta sobre un reporte de robo de dos unidades de carga, tras lo cual se implementó un operativo de búsqueda y localización en la zona.

En Chalco, Estado de México, elementos de @SSPCMexico y @SS_Edomex recuperaron un cargamento de insumos farmacéuticos y medicamentos con un valor aproximado de 2.5 millones de pesos, además de asegurar dos vehículos con reporte de robo.



Estas acciones fortalecen la seguridad en… pic.twitter.com/WFyNHtrV7v — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 15, 2026

Luego del operativo, los agentes de seguridad ubicaron las unidades en el fraccionamiento Los Héroes en el municipio de Chalco, donde, tras una inspección, localizaron un cargamento de insumos farmacéuticos y medicamentos.

Las agencias de seguridad indicaron que los vehículos y la mercancía recuperada fueron decomisados y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien iniciará la investigación para dar continuidad a las indagatorias y detener a los responsables.

JM