Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 16 de julio de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 16 de julio anticipa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Según se establece, el clima presenta un 49% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 8 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 49%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 23 grados.Viernes 17 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Sábado 18 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Domingo 19 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Lunes 20 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Martes 21 de julio de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Miércoles 22 de julio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Jueves 23 de julio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 24Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Chapala