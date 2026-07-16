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Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 16 de julio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 16 de julio de 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el jueves 16 de julio de 2026

El clima en Monterrey para este jueves 16 de julio anticipa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se establece, el clima presenta un 49% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 8 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 49%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 23 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Viernes 17 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Sábado 18 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Domingo 19 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Lunes 20 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Martes 21 de julio de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Miércoles 22 de julio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Jueves 23 de julio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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