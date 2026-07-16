Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 16 de julio de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 16 de julio anticipa que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 57%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Viernes 17 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Sábado 18 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Domingo 19 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Lunes 20 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11Martes 21 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Miércoles 22 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Jueves 23 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala