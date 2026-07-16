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Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 16 de julio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 16 de julio de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el jueves 16 de julio de 2026

El clima en Cancún para este jueves 16 de julio prevé que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 62%.

Según se establece, el clima presenta un 83% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Viernes 17 de julio de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Sábado 18 de julio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Domingo 19 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Lunes 20 de julio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Martes 21 de julio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Miércoles 22 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Jueves 23 de julio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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