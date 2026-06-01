Bajo un sol intenso y frente a miles de simpatizantes reunidos en el Monumento a la Revolución, la Presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó el acto conmemorativo por los dos años de su triunfo electoral para enviar un mensaje que trascendió el balance de Gobierno: México, aseguró, no permitirá presiones ni injerencias extranjeras en sus asuntos internos.

Convirtió su informe de rendición de cuentas en una defensa de la soberanía nacional, en medio de la polémica por las acusaciones en Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios por presuntos nexos con el narcotráfico.

“¿Quién decide en México: las agencias extranjeras o el pueblo?”, cuestionó Claudia ante una plaza colmada de militantes y funcionarios de Morena. “Vamos a defender la soberanía y la independencia de México”.

Sostuvo que es válido cuestionar si las recientes acciones judiciales de autoridades estadounidenses responden a un interés real de cooperación o a motivos políticos ligados a su proceso electoral.

“México no es piñata de nadie”, lanzó en una de las frases más aplaudidas de la jornada.

El discurso se dio en medio de una creciente tensión bilateral. Desde abril, tras la muerte de dos agentes estadounidenses que participaban sin acreditación oficial en un operativo en Chihuahua, el Gobierno mexicano endureció su postura frente a Washington.

Claudia aseguró que, a partir de ese episodio, se intensificó una campaña de ataques en las redes sociales y medios digitales contra su administración, impulsada -afirmó- por sectores conservadores nacionales e internacionales.

Insistió en que su Gobierno no protegerá actos de corrupción ni vínculos con la delincuencia organizada, pero advirtió que cualquier acusación debe sustentarse con pruebas y respetar las leyes mexicanas.

Horas antes, rechazó que la comparecencia de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ante la Fiscalía General de la República, responda a una persecución política.

“No se le está imputando de nada”. Explicó que la mandataria estatal fue convocada para aportar información relacionada con la investigación sobre la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano.

Pidió a la Fiscalía aclarar la situación jurídica de Rubén Rocha Moya y precisar si existe o no una ficha roja de Interpol en su contra, luego de versiones encontradas sobre el tema.

Más allá del tono político, destacó indicadores económicos de su administración: una inversión extranjera récord de 23 mil 591 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, la creación de 669 mil empleos formales y una tasa de desempleo de 2.5 por ciento.

También defendió los programas sociales, la expansión de proyectos ferroviarios y el fortalecimiento de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.

Sin embargo, la relación con Estados Unidos dominó la jornada. A dos años de su triunfo electoral, dejó claro que la defensa de la soberanía será un eje central de su gobierno.

“Cooperamos y nos coordinamos, pero nunca nos subordinamos. En México decidimos los mexicanos”.

El narcogobierno fue con Calderón, afirma Claudia

La Presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó el acto de rendición de cuentas realizado ayer, con motivo de los dos años de su triunfo electoral, para lanzar una nueva crítica contra los ex presidentes panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, a quienes responsabilizó de haber permitido la injerencia de Estados Unidos en asuntos internos de México y de haber impulsado la guerra contra el narco.

Estas declaraciones se dieron un día después de la reaparición pública de los ex presidentes Fox y Calderón en Chihuahua, donde participaron en el evento panista #YoConMaru para respaldar a la gobernadora ante el caso de los agentes de la CIA.

Durante su mensaje de ayer ante miles de simpatizantes congregados en el Monumento a la Revolución, la Mandataria sostuvo que el país vive una etapa distinta a la del periodo neoliberal, al asegurar que actualmente existe un gobierno cercano al pueblo, honesto y comprometido con la defensa de la soberanía nacional.

Al hablar de los gobiernos anteriores, Sheinbaum Pardo señaló: “no olvidemos que durante el sexenio de Fox se vivió la cruel represión de los pobladores de San Salvador Atenco o la brutal represión a los maestros de Oaxaca. Por si fuera poco, Fox encabezó el desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador”.

La Presidenta fue más allá al referirse a la elección presidencial de 2006, cuyo resultado sigue siendo cuestionado por sectores de la izquierda.

“Su obra cumbre: el fraude electoral de 2006 que llevó a la presidencia al espurio de Felipe Calderón, que llenó el país de muerte, de sangre con la fallida guerra contra el narco, en la que la alianza con un cártel de la droga fue demostrada con creces. Ese fue el narcogobierno”, enfatizó la Mandataria.

Las acusaciones de la Presidenta estuvieron centradas en la llamada guerra contra el narcotráfico emprendida por Calderón a partir de diciembre de 2006. Según Sheinbaum, aquella estrategia no fue diseñada exclusivamente por autoridades mexicanas, sino que contó con una fuerte influencia de agencias estadounidenses.

“La política económica era dictada desde el exterior. Además, permitieron la injerencia del gobierno de Estados Unidos en una buena parte de las decisiones de la vida pública de México”, afirmó.

Aseguró que durante la administración calderonista las corporaciones de seguridad estadounidenses tuvieron amplias facultades para participar en operaciones dentro del territorio nacional.

“Con Calderón, la guerra contra el narco fue planeada desde el exterior y las agencias estadounidenses tenían la puerta abierta; planeaban y operaban en territorio”, sostuvo.

Recordó el operativo estadounidense Rápido y furioso, entre 2009 y 2011, mediante el cual miles de armas ingresaron ilegalmente a México para rastrear grupos criminales. Sheinbaum señaló que dicha operación terminó provocando pérdidas humanas en ambos países.

El Universal

Simpatizantes respaldan sus dichos

A dos años de su triunfo electoral, simpatizantes de Claudia Sheinbaum se congregaron en el Monumento a la Revolución para refrendar su respaldo a la Presidenta, en un contexto marcado por las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros morenistas por presuntos vínculos con el crimen organizado, así como por las tensiones con Estados Unidos.

Durante el informe de rendición de cuentas, que se prolongó por más de una hora, los asistentes destacaron la defensa de la soberanía nacional y respaldaron la postura de la Mandataria frente a lo que consideran intentos de injerencia extranjera.

En entrevistas, Gerardo señaló que acudió al acto porque Sheinbaum “le ha dado continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación” y sostuvo que, en el caso de Rocha Moya y otros funcionarios señalados, “se requieren las pruebas de las acusaciones”. Además, acusó a algunos medios de “querer proyectar como que el país se estuviera incendiando”.

Julio afirmó que respalda a la Presidenta porque “ha cumplido con lo que nos prometió” y consideró que “la derecha siempre va a acusar a la izquierda”, al referirse a los señalamientos de narcopolítica contra integrantes de Morena.

Por su parte, Susana expresó que está conforme con el Gobierno federal, aunque consideró que “si se tiene que transparentar algo sobre los funcionarios acusados, que se transparente. En este movimiento no se esconde nada”.

Diego llamó a la unidad nacional y sostuvo que, respecto a Rocha Moya, “mientras no haya pruebas se pueden considerar calumnias”. Algunos asistentes también criticaron a la oposición y defendieron la soberanía nacional frente a cualquier intento de intervención extranjera.

El Universal

Registran 130 mil asistentes en el Monumento a la Revolución

La Secretaría de Gobierno de la CDMX informó que asistieron 130 mil personas al informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum, realizado en el Monumento a la Revolución.

En una tarjeta informativa, la dependencia capitalina precisó que este mensaje concluyó con saldo blanco.

Al evento asistieron integrantes del gabinete legal y ampliado del Gobierno de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, legisladoras y legisladores locales y federales. Asimismo, el mensaje fue transmitido de manera simultánea a diversas plazas públicas del país, donde también se registró una amplia participación ciudadana.

Provenientes de las 16 alcaldías de la capital, miles de personas se dieron cita en este espacio emblemático para acompañar el mensaje de la Presidenta, en un ambiente de respeto, entusiasmo y participación ciudadana.

“La jornada destacó por la participación activa de la ciudadanía y por el ambiente de respeto y convivencia que prevaleció durante todo el evento, reflejando el interés de las y los asistentes por acompañar este ejercicio de rendición de cuentas y el mensaje en defensa de la soberanía nacional encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, señaló la Secretaría de Gobierno capitalina.

El Universal

Cronología

1 de octubre de 2024. En su toma de protesta como presidenta de México, Claudia Sheinbaum presentó un plan de gobierno basado en 100 compromisos. Destacó la continuidad de la Cuarta Transformación, el fortalecimiento de programas sociales, la soberanía energética, la seguridad con inteligencia y la igualdad de género.

En su toma de protesta como presidenta de México, Claudia Sheinbaum presentó un plan de gobierno basado en 100 compromisos. Destacó la continuidad de la Cuarta Transformación, el fortalecimiento de programas sociales, la soberanía energética, la seguridad con inteligencia y la igualdad de género. 12 de enero de 2025. En el Zócalo de la Ciudad de México rindió un informe por sus primeros 100 días de gobierno. Resaltó avances en programas sociales, seguridad, atención a comunidades indígenas y la defensa de la soberanía nacional ante la relación con Estados Unidos.

En el Zócalo de la Ciudad de México rindió un informe por sus primeros 100 días de gobierno. Resaltó avances en programas sociales, seguridad, atención a comunidades indígenas y la defensa de la soberanía nacional ante la relación con Estados Unidos. 9 de marzo de 2025. Durante una asamblea informativa en el Zócalo, convocada inicialmente para responder a las amenazas arancelarias de Donald Trump, destacó la unidad nacional, la fortaleza económica del país y defendió una relación de cooperación con Estados Unidos sin subordinación.

Durante una asamblea informativa en el Zócalo, convocada inicialmente para responder a las amenazas arancelarias de Donald Trump, destacó la unidad nacional, la fortaleza económica del país y defendió una relación de cooperación con Estados Unidos sin subordinación. 1 de junio de 2025. Tras la primera elección judicial por voto popular, emitió un mensaje público en el que calificó la jornada como un hecho histórico para la democracia mexicana y defendió la reforma judicial impulsada por la Cuarta Transformación.

Tras la primera elección judicial por voto popular, emitió un mensaje público en el que calificó la jornada como un hecho histórico para la democracia mexicana y defendió la reforma judicial impulsada por la Cuarta Transformación. 1 de septiembre de 2025. Presentó su Primer Informe de Gobierno ante la nación. Reportó avances en reducción de pobreza, programas sociales, infraestructura, seguridad y recaudación fiscal, además de reafirmar la continuidad del modelo de “humanismo mexicano”.

Presentó su Primer Informe de Gobierno ante la nación. Reportó avances en reducción de pobreza, programas sociales, infraestructura, seguridad y recaudación fiscal, además de reafirmar la continuidad del modelo de “humanismo mexicano”. 5 de octubre de 2025. Encabezó un acto masivo de rendición de cuentas en el Zócalo por su primer año de gestión. Subrayó resultados en seguridad, combate a la pobreza, estabilidad económica y lanzó un mensaje de rechazo a la corrupción dentro del movimiento gobernante.

Encabezó un acto masivo de rendición de cuentas en el Zócalo por su primer año de gestión. Subrayó resultados en seguridad, combate a la pobreza, estabilidad económica y lanzó un mensaje de rechazo a la corrupción dentro del movimiento gobernante. 12 de enero de 2026. En el informe por sus primeros 15 meses de gobierno (segundo balance de 100 días), enfatizó la consolidación de programas sociales, proyectos ferroviarios, seguridad pública y la defensa de la soberanía frente a presiones externas.

CT