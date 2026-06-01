Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 1 de junio de 2026

El clima en Cancún para este lunes 1 de junio determina que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 26 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 64%.Según se anuncia, el clima presenta un 99% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Sábado 6 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Domingo 7 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa