Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 1 de junio de 2026

El clima en Cancún para este lunes 1 de junio determina que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 26 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 64%.

Según se anuncia, el clima presenta un 99% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Domingo 7 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

