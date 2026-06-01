Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 1 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 1 de junio determina que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 38%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 2 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 14

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 15

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

