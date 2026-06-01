Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 1 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 1 de junio determina que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 38%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.Martes 2 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Jueves 4 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 14Viernes 5 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Sábado 6 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 15Lunes 8 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala