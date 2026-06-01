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Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 1 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 1 de junio de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 1 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 1 de junio determina que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 38%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 2 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 14

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 15

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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