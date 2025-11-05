La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció a la modelo mexicana Fátima Bosch, por alzar la voz en el certamen de belleza Miss Universo en Tailandia, donde denunció agresión de los organizadores, específicamente del director ejecutivo Nawat Itsaragrisil.

En su conferencia mañanera de este miércoles, Sheinbaum Pardo reprobó la expresión "calladita te ves más bonita".

"Mi reconocimiento, porque ella vive esta agresión y muy dignamente dice: ´no estoy de acuerdo´. Y me parece que es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz", expresó la Mandataria.

Contó que a ella llegaron a decirle "calladita te ves más bonita": "¿Cómo que calladita te ves más bonita? Entonces eso no, y en los eventos públicos digo: ´las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos´, porque eso tiene que ver con el reconocimiento de nuestros derechos".

¿Qué pasó entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil?

La candidata mexicana Fátima Bosch denunció públicamente haber sido insultada por Nawat Itsaragrisil.

El incidente habría ocurrido durante una reunión entre organizadores y concursantes. Ahí, Itsaragrisil supuestamente cuestionó a Bosch por no publicar contenido sobre Tailandia, el país anfitrión. Sin embargo, Bosch respondió que todo se trataba de un malentendido. No obstante, la discusión no terminó ahí.

Itsaragrisil continúo discutiendo bajo la exigencia de que Bosch siguiera las indicaciones de los organizadores en Tailandia respecto a promover al país. La conversación comenzó a tensarse cuando se lanzó un juicio contra el director nacional de México. Nawat habría dicho lo siguiente: "Es un cabeza hueca para la reina. Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una cabeza hueca".

A lo que Bosch respondió que ella tiene una voz independiente y en este intercambio no se estaba respetando dicha individualidad. El resto de concursantes presentes en la sala reaccionó positivamente a esta defensa de Bosch e incluso en algún momento, muchas de ellas se pararon amagando con salir de la sala, algo que parece haber exasperado a Itsaragrisil, quien urgió la llegada de personal de seguridad.

No obstante, Fatima Bosch fue firme, de acuerdo a un video que circula en redes sociales del momento. La Miss México dijo: "Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización". Y luego intentó salir del lugar dando fin a la discusión.

