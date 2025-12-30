Reemplacamiento Edomex 2026: Calendario oficial, placas que deben renovarse y fechas clave

Con la llegada del nuevo año, también llegan nuevas obligaciones para los automovilistas del Estado de México. Entre ellas, destaca el reemplacamiento vehicular 2026, cuyo calendario oficial fue dado a conocer recientemente por el Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Finanzas.

La disposición, publicada en la Gaceta del Gobierno, forma parte de una Regla de Carácter General cuyo objetivo es mantener un padrón vehicular actualizado, ordenado y confiable, permitiendo a las autoridades tener un mejor control sobre los automóviles registrados en la entidad.

¿Por qué es importante el reemplacamiento en el Edomex?

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas, la renovación periódica de placas es un proceso esencial para depurar la base de datos vehicular y fortalecer las estrategias de seguridad pública. Contar con información precisa sobre los propietarios y características de los vehículos facilita su identificación y ayuda a prevenir delitos como el robo o la falsificación de placas.

Además, las láminas nuevas y en buen estado garantizan una lectura más clara por parte de los sistemas electrónicos de control, reduciendo errores y problemas asociados al uso de placas deterioradas o con datos incorrectos.

¿Quiénes deben realizar el trámite en 2026?

El programa de reemplacamiento 2026 está dirigido a vehículos con placas emitidas en 2021 , las cuales alcanzan su periodo máximo de vigencia de cinco años.

También deberán renovar quienes obtuvieron sus placas en 2020 y no realizaron el trámite en 2025, con el fin de mantener la documentación en regla y evitar sanciones administrativas.

Los propietarios deberán seguir el calendario oficial, que asigna el mes correspondiente según el último dígito de la placa:

Abril: terminación 1 y 2

Mayo: terminación 3 y 4

Junio: terminación 5 y 6

Julio: terminación 7 y 8

Agosto: terminación 9 y 0

Para los vehículos emplacados entre septiembre y diciembre de 2021, la vigencia será la indicada en la tarjeta de circulación, y el trámite podrá realizarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a su vencimiento o de forma anticipada.

Con estas medidas, el Gobierno del Estado de México busca que el reemplacamiento 2026 se lleve a cabo de forma ordenada y eficiente, facilitando el cumplimiento de los contribuyentes y garantizando un mejor control vehicular en la entidad.

