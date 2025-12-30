Contrario a lo que muchos piensan, tramitar y liberar la cartilla militar sigue siendo un proceso con valor y propósito. El pasado 20 de diciembre, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que a partir de 2026 el Servicio Militar Nacional volverá a ser obligatorio para todos los jóvenes que alcancen la mayoría de edad.

De acuerdo con el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley del Servicio Militar, cumplir y concluir con este servicio se considera una obligación ciudadana, lo que refuerza su importancia dentro del marco legal mexicano.

Como parte de las nuevas disposiciones, la Sedena abrió la posibilidad para que mujeres puedan participar de manera voluntaria, además de ajustar la duración del servicio, haciéndolo más flexible y accesible. También se informó que varias instituciones educativas exigirán la cartilla militar liberada como requisito obligatorio para la inscripción o titulación.

Cambios en el trámite y duración del Servicio Militar

A partir de 2026, todos los hombres que cumplan 18 años deberán realizar el servicio, aunque el proceso será más ágil. En lugar del esquema tradicional, ahora bastará con 13 sesiones sabatinas, lo que equivale a aproximadamente tres meses de adiestramiento.

Según la Sedena, este ajuste busca simplificar el trámite y permitir que los interesados en ingresar a instituciones militares o carreras técnicas especializadas puedan obtener su cartilla en menor tiempo.

¿Cuáles son las carreras que pedirán la cartilla militar?

Entre las carreras que requerirán la cartilla militar liberada se encuentran:

Medicina

Construcción

Comunicaciones y Electrónica

Computación e Informática

Química y Mecánica Industrial

Electricidad Industrial

Odontología y Enfermería

Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Salud Pública y Urgencias Médicas

Administración Militar y Seguridad Pública

Logística, Aviación y Piloto Aviador Militar

Con estas modificaciones, la cartilla militar liberada recupera su relevancia como un documento indispensable tanto en el ámbito académico como administrativo. Cumplir con este requisito no solo evitará retrasos en trámites educativos, sino que también puede ser determinante para ingresar a la carrera o institución deseada en 2026.

Si tienes dudas puedes comunicarte a los teléfonos 55 55 80 52 37 y 55 55 89 12 36, en horario de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

Con información de SUN.

EE