La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció esta mañana del miércoles 26 de noviembre sobre Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, quien fue objeto de acusaciones penales; además sobre la posición que guarda Fátima Bosch al respecto.

Luego que se revelara que Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, fue imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en huachicol y tráfico de armas para el narcotráfico, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la Fiscalía debe de salir a informar, pero indicó que estas acusaciones son independientes del triunfo de Fátima Bosch de la corona de Miss Universo.

Durante la mañanera de este 26 de noviembre en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal aseguró que se busca quitarle el mérito de su triunfo en el concurso internacional, a la modelo tabasqueña, pero indicó que las acusaciones en contra del dueño de Miss Universo son cosas distintas .

“Tendría que informar la Fiscalía, ¿no? Si hay una investigación a esta persona, pues tiene que informar la Fiscalía. Hoy sale en un medio, pero tiene que informarse”.

"Ahora eso es independiente de la joven que ganó el concurso porque lo quieren juntar, es distinto. Entonces, quieren quitarle mérito . Repito más allá de que estemos de acuerdo con estos certámenes o no, mérito a quien lo tiene en el certamen. Ahora otra cosa muy distinta, pues este tema de esta persona y ahí, pues si hay una investigación, pues que se diga que hay una investigación y que se informe por parte de la Fiscalía", declaró.

Loret de Mola revela que Gobierno obtuvo orden de aprehensión contra dueño de Miss Universo

Carlos Loret de Mola reveló este miércoles que el Gobierno federal obtuvo una orden de aprehensión en contra de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, por huachicol y tráfico de armas para el narcotráfico, por lo que acordó con la FGR ser testigo protegido.

El periodista señaló que el 21 de octubre pasado, el dueño de Miss Universo acudió a la FGR y pidió ser testigo protegido para dar información sobre contrabando de hidrocarburos, redes financieras, y vínculos con funcionarios y empresarios. El 19 de noviembre se formalizó el acuerdo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

