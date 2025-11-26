Noche de Estrellas 2025: ¿cuándo, a qué hora y dónde se podrá ver en CDMX?

La esperada edición número 17 de la Noche de las Estrellas 2025 ya está por comenzar. Este año, se espera que el evento sea un puente entre la ciencia y la imaginación, una experiencia para mirar hacia arriba y hacia adentro. Debido a la cercanía de este evento, te compartimos todo lo que debes conocer para no perderte ni un solo detalle de este festival astronómico.

Este año, en el evento (organizado por el foro de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología (SNCyT) ) se celebrará el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas con conferencias, talleres, observaciones astronómicas y actividades interactivas para toda la familia, en la que invita a sus asistentes a explorar la conexión entre lo más pequeño del Universo y las inmensidades del espacio.

Detalles de Noche de las Estrellas 2025

Este sábado 29 de noviembre, la Noche de las Estrellas se celebrará en 118 sedes del país. Según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) , este es el evento de divulgación científica más grande de América Latina, y es también una iniciativa nacional para abrir la astronomía a la sociedad.

En el auditorio de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), Rosaura Ruiz Gutiérrez , titular de la dependencia, destacó que la divulgación forma parte de la pacificación social, y que la ciencia es una aventura colectiva.

“Contaremos con 118 sedes en todo el país, además de dos en Guatemala. En la Ciudad de México habrá 12; y la central en Las Islas de Ciudad Universitaria”, anunció en conferencia de prensa José Franco López, coordinador general del evento .

Esta fiesta del conocimiento, a realizarse de 15:00 a 22:00 horas, contará con conferencias, talleres, funciones de planetario, exposiciones, música, danza, teatro y, si las condiciones climatológicas lo permiten, observación astronómica donde el público podrá participar de manera gratuita.

También se llevará cabo un homenaje a la astrónoma Julieta Fierro , divulgadora científica fallecida en septiembre pasado, así como un espectáculo de 200 drones coordinados que formarán figuras en 3D.

Patricia Rojas Sánchez, gerente de marca de Celestron (Victorinox México) , empresa copatrocinadora del evento, expresó que la Noche de las Estrellas es un puente entre ciencia e imaginación. “ Creemos que patrocinar es una forma de inspirar y compartir esa pasión por explorar ”.

Sedes del evento en Ciudad de México y Estado de México

Te compartimos la lista de las sedes de Ciudad de México en donde podrás gozar del evento astronómico más esperado del año en el país.

Planetario Luis Enrique Erro, Instituto Politécnico Nacional

Av. Wilfrido Massieu, Nueva Industrial Vallejo, Gustavo A. Madero

Museo Tezozomoc IPN

Av. Zempoaltecas s/n Esq. Av. Manuel Salazar Exhacienda el Rosario, Alcaldía de Azcapotzalco

Naucalpan

Lomas Verdes s/n. Col. Boulevares CP 53140, Naucalpan de Juárez, Estado de México

Chapultepec, Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental

Av. de los Compositores, Bosque de Chapultepec II Secc., Miguel Hidalgo

Ciudad Universitaria

Av. Universidad 3000, Colonia UNAM, Alcaldía Coyoacán

Xochimilco

Parque Ecológico de Xochimilco, Anillo Periférico Canal de Garay

Bosque de Tláhuac

Av. la Turba s/n Colonia Miguel Hidalgo, Tláhuac

Iztapalapa

Prol. San Isidro 151, San Lorenzo Tezonco, Iztapalapa

Chimalhuacán

Camino a la pista s/n, Xochiaca Parte Alta

Ixtapaluca

Siempre Viva 126, U.H. Geovillas Santa Barbara, Ixtapaluca

Texcoco

Carretera Federal, Los Reyes-Texcoco Km. 14.3

