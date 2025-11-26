Veracruz: Volcadura de autobús deja una estudiante muerta y 25 heridos en Xalapa

Una estudiante perdió la vida y 25 más resultaron heridas tras la volcadura de un autobús de pasajeros en el municipio de Emiliano Zapata, en la zona conurbada de Xalapa, capital de Veracruz.

El accidente ocurrió sobre la carretera estatal Palmarejo–Palmar Estación, cuando la unidad de la línea Miradores, que transportaba a alumnos del Telebachillerato de Veracruz (TEBA) en un viaje privado, perdió el control y volcó en un pequeño barranco.

Al lugar llegaron ambulancias de distintas corporaciones, que brindaron atención a los heridos y los trasladaron a hospitales de la ciudad de Xalapa.

Algunos de los estudiantes señalaron que el conductor del autobús viajaba a exceso de velocidad; no obstante, serán las autoridades ministeriales quienes determinen las causas exactas del accidente.

El conductor se encuentra detenido y a disposición del Ministerio Público mientras continúa la investigación.

