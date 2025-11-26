Raúl Rocha Cantú, propietario de Miss Universo, está en medio de la polémica, no sólo por el triunfo de la mexicana Fátima Bosch, sino además por señalamientos penales en México. Ante esto, las reacciones no se hicieron esperar, entre ellas, la del empresario Ricardo Salinas Pliego.

La noche de este martes, el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer que el gobierno federal consiguió una orden de captura contra Raúl Rocha Cantú, propietario de Miss Universo, acusado de presunto huachicol y tráfico de armas para grupos criminales.

Ante ello, Rocha Cantú, quienes originario de Monterrey, Nuevo León, habría pactado con la Fiscalía General de la República (FGR) para convertirse en testigo protegido.

El columnista informó que el 21 de octubre pasado, el propietario de Miss Universo se presentó ante la FGR para solicitar su ingreso al programa de testigos protegidos y ofrecer datos relacionados con el contrabando de hidrocarburos, operaciones financieras y posibles nexos con funcionarios y empresarios.

Salinas Pliego reacciona a orden de aprehensión contra Raúl Rocha

La noticia generó múltiples reacciones, entre ellas la del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien no tardó en pronunciarse sobre el caso y lanzar un mensaje sin especificar a qué se refería con el estado que menciona, y que rápidamente circuló en redes sociales.

"Es de Tabasco - No se podía saber", expresó el fundador de Grupo Salinas, acompañado de un emoji riendo .

