El próximo 28 de abril es la fecha límite para que los productores agrícolas y municipios regularicen sus títulos de concesión de agua vencidos entre octubre de 2017 y marzo de 2025. También podrán hacerlo las Entidades federativas y municipios con títulos para uso público urbano sin importar el volumen. La regularización debe llevarse a cabo ante la Comisión Nacional del Agua bajo el Decreto de Facilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cual refiere que podrán regularizar concesiones con títulos que amparen volúmenes de hasta 500 mil metros cúbicos anuales, que se encuentran vencidos entre el 1 de octubre de 2017 y el 1 de marzo de 2025. De acuerdo con el director general del Organismo Lerma Santiago Pacífico, Gustavo Ernesto Figueroa Cuevas, hay poco más de 535 mil títulos de concesión que se tienen que regular, como parte de las reformas a la Ley de Aguas Nacionales (2025), que modificaron el artículo 27 constitucional, donde se elimina el uso del agua como una mercancía que se pueda comercializar. En este sentido, cifras de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmaron, a diciembre pasado, que en México existían 537 mil 187 títulos de concesión de agua, de los cuales, a septiembre de 2025, estaban vencidos 163 mil 689. Es decir, alrededor del 30.5% del total deberá ser parte del proceso de regularización que vence este martes, según reveló Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector general de Administración del Agua. “¿Qué beneficios trae regularizar sus títulos? Primero, la certeza jurídica de sus aprovechamientos. Ellos van a contar con esa certeza para hacer todos sus trámites. ¿Qué les permite eso? Créditos, subsidios, programas”, dijo el 4 de septiembre el subdirector durante la rueda de prensa diaria de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Entre estos beneficios, dijo, se encuentra el Programa Especial de Energía para el Campo en Materia de Energía de Uso Agrícola, conocido como PEUA, que representa para los productores un subsidio entre 40 y 95 por ciento de lo que gastan en energía eléctrica, según lo referido por Rodríguez Alonso, el cual, actualmente, se le otorga a más de 89 mil productores. “De ese tamaño es la importancia que tengan sus títulos en regla”, añadió. También refirió el subdirector hay 13 mil casos relacionados con concesiones a municipios que hasta finales de 2025 no habían realizado las prórrogas o regulaciones. En este sentido, quienes están obligados a realizar sus procesos de regularización son aquellos productores agrícolas y pecuarios, así como responsables de las concesiones cuyos títulos amparen volúmenes de hasta 500 mil metros cúbicos anuales, el límite que está establecido a entidades federativas y a municipios para uso público urbano. Quienes no realicen sus procesos de regularización se enfrentan a la pérdida automática de su concesión, y con ello los pozos no regularizados pueden ser considerados como “ilegales”, de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales y el Código Penal Federal, lo que puede traer como consecuencia multas que pueden ir de los 117 mil a los 5.8 millones de pesos, además de penas de uno a 8 años en prisión. Quienes aún no concreten su trámite, deben realizarlo antes del martes a través de dos vías, siendo la primera de ellas la digital, a través de la Ventanilla Única del Agua. Solo se requiere ingresar al portal oficial de Conagua en https://buzondelagua.conagua.gob.mx/ y seguir los pasos que se solicitan. Los requisitos indispensables para el acceso digital son la e.firma vigente (vinculada al RFC) y darse de alta en el Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes para generar un usuario y contraseña. En la vía presencial los interesados pueden acudir directamente a cualquiera de las oficinas de la Conagua en el país para realizar el trámite. En el caso de Jalisco, el Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico ha habilitado nueve módulos regionales específicamente para este fin. Los horarios generales son de 09:00 a 17:00 horas, excepto Jocotepec que opera de 08:00 a 15:00 horas y San Martín Hidalgo de 09:00 a 15:00 horas. Zona Metropolitana de Guadalajara Sede: Dirección General OCLSP. Dirección: Calz. del Federalismo Nte 275, quinto piso, Zona Centro, Guadalajara. Altos Norte Ciénega Ciénega Chapala Sur Costa SurSierra Amula LagunasNorte CT