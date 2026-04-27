El próximo 28 de abril es la fecha límite para que los productores agrícolas y municipios regularicen sus títulos de concesión de agua vencidos entre octubre de 2017 y marzo de 2025. También podrán hacerlo las Entidades federativas y municipios con títulos para uso público urbano sin importar el volumen.

La regularización debe llevarse a cabo ante la Comisión Nacional del Agua bajo el Decreto de Facilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cual refiere que podrán regularizar concesiones con títulos que amparen volúmenes de hasta 500 mil metros cúbicos anuales, que se encuentran vencidos entre el 1 de octubre de 2017 y el 1 de marzo de 2025.

De acuerdo con el director general del Organismo Lerma Santiago Pacífico, Gustavo Ernesto Figueroa Cuevas, hay poco más de 535 mil títulos de concesión que se tienen que regular, como parte de las reformas a la Ley de Aguas Nacionales (2025), que modificaron el artículo 27 constitucional, donde se elimina el uso del agua como una mercancía que se pueda comercializar.

En este sentido, cifras de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmaron, a diciembre pasado, que en México existían 537 mil 187 títulos de concesión de agua, de los cuales, a septiembre de 2025, estaban vencidos 163 mil 689. Es decir, alrededor del 30.5% del total deberá ser parte del proceso de regularización que vence este martes, según reveló Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector general de Administración del Agua.

“¿Qué beneficios trae regularizar sus títulos? Primero, la certeza jurídica de sus aprovechamientos. Ellos van a contar con esa certeza para hacer todos sus trámites. ¿Qué les permite eso? Créditos, subsidios, programas”, dijo el 4 de septiembre el subdirector durante la rueda de prensa diaria de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre estos beneficios, dijo, se encuentra el Programa Especial de Energía para el Campo en Materia de Energía de Uso Agrícola, conocido como PEUA, que representa para los productores un subsidio entre 40 y 95 por ciento de lo que gastan en energía eléctrica, según lo referido por Rodríguez Alonso, el cual, actualmente, se le otorga a más de 89 mil productores. “De ese tamaño es la importancia que tengan sus títulos en regla”, añadió.

También refirió el subdirector hay 13 mil casos relacionados con concesiones a municipios que hasta finales de 2025 no habían realizado las prórrogas o regulaciones.

En este sentido, quienes están obligados a realizar sus procesos de regularización son aquellos productores agrícolas y pecuarios, así como responsables de las concesiones cuyos títulos amparen volúmenes de hasta 500 mil metros cúbicos anuales, el límite que está establecido a entidades federativas y a municipios para uso público urbano.

Quienes no realicen sus procesos de regularización se enfrentan a la pérdida automática de su concesión, y con ello los pozos no regularizados pueden ser considerados como “ilegales”, de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales y el Código Penal Federal, lo que puede traer como consecuencia multas que pueden ir de los 117 mil a los 5.8 millones de pesos, además de penas de uno a 8 años en prisión.

Quienes aún no concreten su trámite, deben realizarlo antes del martes a través de dos vías, siendo la primera de ellas la digital, a través de la Ventanilla Única del Agua. Solo se requiere ingresar al portal oficial de Conagua en https://buzondelagua.conagua.gob.mx/ y seguir los pasos que se solicitan.

Los requisitos indispensables para el acceso digital son la e.firma vigente (vinculada al RFC) y darse de alta en el Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes para generar un usuario y contraseña.

En la vía presencial los interesados pueden acudir directamente a cualquiera de las oficinas de la Conagua en el país para realizar el trámite. En el caso de Jalisco, el Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico ha habilitado nueve módulos regionales específicamente para este fin. Los horarios generales son de 09:00 a 17:00 horas, excepto Jocotepec que opera de 08:00 a 15:00 horas y San Martín Hidalgo de 09:00 a 15:00 horas.

¿En qué consisten los cambios a la Ley de Aguas?

Extracción ilegal y título vencido: La ley ya no otorga periodos de gracia automáticos. Si el título de concesión venció y no se utilizó el decreto de regularización, la extracción se considera un robo de “recursos de la nación” por tratarse de un pozo irregular. Se considera una infracción grave.

La ley ya no otorga periodos de gracia automáticos. Si el título de concesión venció y no se utilizó el decreto de regularización, la extracción se considera un robo de “recursos de la nación” por tratarse de un pozo irregular. Se considera una infracción grave. La falta de medición y la opacidad técnica: Anteriormente, muchos pozos operaban con medidores analógicos o sin ellos. Si estos no se instalan, la reforma a la ley sanciona la falta de transparencia en el consumo real.

Anteriormente, muchos pozos operaban con medidores analógicos o sin ellos. Si estos no se instalan, la reforma a la ley sanciona la falta de transparencia en el consumo real. El cambio de uso de suelo y destino del agua: Ahora se sanciona a quien use agua concesionada para fines distintos a los que establece su título (por ejemplo, usar agua agrícola para abastecer una zona industrial o urbana sin permiso).

Ahora se sanciona a quien use agua concesionada para fines distintos a los que establece su título (por ejemplo, usar agua agrícola para abastecer una zona industrial o urbana sin permiso). La obstrucción de la autoridad: Dada la situación de “estrés hídrico” y déficit del recurso, impedir la inspección es una infracción de alto costo.

Dada la situación de “estrés hídrico” y déficit del recurso, impedir la inspección es una infracción de alto costo. El delito penal (Código Penal Federal): Al agotarse los plazos de regularización, la sanción salta de la Ley de Aguas al ámbito criminal. Se sanciona con 1 a 8 años de prisión a quien extraiga aguas del subsuelo sin el permiso correspondiente.

Al agotarse los plazos de regularización, la sanción salta de la Ley de Aguas al ámbito criminal. Se sanciona con 1 a 8 años de prisión a quien extraiga aguas del subsuelo sin el permiso correspondiente. La transmisión de derechos por enajenación de predios y venta de títulos: Bajo el nuevo régimen, la ley establece que la concesión de agua no se vende con la tierra de forma automática; el comprador debe solicitar una nueva validación ante la autoridad.

Bajo el nuevo régimen, la ley establece que la concesión de agua no se vende con la tierra de forma automática; el comprador debe solicitar una nueva validación ante la autoridad. La transmisión por sucesión y la caducidad por muerte del titular: Con la nueva regulación, el agua se reafirma como un bien inalienable de la nación, por lo que la concesión no forma parte de la herencia física (como la tierra), sino que requiere un nuevo acto de reconocimiento administrativo.

Módulos Conagua en Jalisco

Zona Metropolitana de Guadalajara

Sede: Dirección General OCLSP.

Dirección: Calz. del Federalismo Nte 275, quinto piso, Zona Centro, Guadalajara.



Altos Norte

Sede: Unión Regional Ganadera en Lagos de Moreno.

Dirección: Orozco y Jiménez 2495, Hacienda Los Jacales, Lagos de Moreno.



Ciénega

Sede: Centro Cultural Regional “Dr. Juan José Espinoza Guevara”.

Dirección: Av. de la Estación 100, La Estación, Atotonilco el Alto.



Ciénega Chapala

Sede: Antiguo Colegio Paulino Navarro.

Dirección: Miguel Arana 112, Colonia Centro, Jocotepec.



Sur

Sede: Casa de la Cultura de Zapotlán el Grande.

Dirección: Guadalupe Victoria 22, Colonia Centro, Ciudad Guzmán.



Costa Sur

Sede: DR 093 Tomatlán.

Dirección: Km 127, Carretera Barra de Navidad-Puerto Vallarta, Campamento SAGARPA, Tomatlán.



Sierra Amula

Sede: DR 094 El Grullo.

Dirección: Hidalgo 406, Colonia del Álamo, El Grullo.



Lagunas

Sede: Presidencia Municipal de San Martín Hidalgo.

Dirección: Juárez 12, Colonia Centro, San Martín Hidalgo.



Norte

Sede: Centro de Servicios UNIRSE Colotlán.

Dirección: Km 1, Carretera Colotlán-Guadalajara, José María Morelos 31, Colonia Centro de Colotlán.

CT