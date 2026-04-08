La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, compartió a través de sus redes sociales el video del rescate del minero Francisco Zapata Nájera, de 42 años de edad, quien había quedado atrapado por 13 días en la mina de Santa Fe , en El Rosario, Sinaloa; la Mandataria aprovechó el post para celebrar la noticia y reconocer el trabajo del equipo a cargo de esta complicada misión.

¿Cómo celebró Claudia Sheinbaum el rescate del minero Francisco Zapata?

A través de sus redes sociales, Sheinbaum Pardo reconoció a "los excepcionales" integrantes del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano , así como "la fe" y "la resistencia" del minero que hicieron posible "este asombroso rescate".

Los excepcionales integrantes del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano, la fe y la resistencia de un minero hicieron posible este asombroso rescate después de 13 días. Estoy segura que todas y todos los mexicanos tenemos el corazón con ustedes. pic.twitter.com/smhcpAuoxY— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 8, 2026

"Estoy segura que todas y todos los mexicanos tenemos el corazón con ustedes", expresó.

Al calificarla como "una noticia increíble", la Presidenta Claudia Sheinbaum celebró en su mañanera de este miércoles que el minero fue encontrado con vida, mientras que confirmó que otro fue encontrado muerto.

"Todavía está en la mina, pero fue encontrado con vida uno de los mineros de la Mina Santa Fe en el Rosario, Sinaloa. Como ustedes saben, hace cerca de 13 días quedaron cuatro mineros dentro de esta mina. No ha parado el rescate desde el primer momento", dijo la Presidenta al reconocer el apoyo de la empresa minera.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

La luz de su linterna salvó al minero Francisco Zapata

A una profundidad de 300 metros Francisco Zapata Nájera, uno de los cuatro mineros que quedaron atrapados en la mina Santa Fe, resistió 13 días bajo tierra dentro de una cápsula de aire que le permitió sobrevivir, ser rescatado y llevado a un hospital de Mazatlán.

Zapata Nájera permaneció atrapado por el agua y lodo que entró a todos los túneles, al derramarse los jales de la represa. De acuerdo con El Universal, la luz luminosa de su linterna permitió a los cuerpos de rescate localizarlo desde la tarde del martes pasado e intensificar las labores de extracción.

La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que el rescate del minero motiva a los distintos cuerpos civiles y militares, quienes laboran sin descanso con la finalidad de poder ubicar al cuarto y último trabajador que permanece atrapado.

Uno de los mineros fue encontrado muerto y su cuerpo fue enviado al Servicio Médico Forense con la intención de identificarlo.

JM