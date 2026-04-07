Martes, 07 de Abril 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

SAT alista devolución de impuestos a más de 600 mil contribuyentes

El organismo detalló que el total de las devoluciones de saldo a favor supera los dos millones de pesos

Por: Judith Montserrat Martínez Orozco y SUN .

Los contribuyentes recibirán su dinero en un plazo menor al establecido por la Ley. PIXABAY/ARCHIVO EL INFORMADOR

Los contribuyentes recibirán su dinero en un plazo menor al establecido por la Ley. PIXABAY/ARCHIVO EL INFORMADOR

A siete días del arranque de la temporada de declaración anual para personas físicas, se han presentado dos millones 628 mil 571 contribuyentes de los cuales más de 600 mil están por recibir su devolución de impuestos.

LEE: SAT abre 3 nuevos módulos de servicios tributarios: lo que debes saber

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó en un comunicado que para ello se autorizaron dos mil 179 millones de pesos en saldo a favor de los causantes.

Con lo anterior se beneficiarán 608 mil 119 contribuyentes que presentaron su Impuesto Sobre la Renta (ISR) en los primeros días de abril correspondiente al ejercicio fiscal 2025 y que resultaron con un saldo a favor.

¿En cuánto tiempo los contribuyentes recibirán su saldo a favor del SAT 2026?

Destacó que el monto autorizado ser reintegrará a las cuentas de los contribuyentes en un tiempo promedio de tres días.

     

Es decir, resaltó, un plazo menor a los 40 días que establece el Código Fiscal de la Federación (CFF) a la autoridad tributaria.

Así, el SAT reafirmó su compromiso en materia de devoluciones bajo el marco legal al tiempo que reconoció a las personas contribuyentes que cumplieron con esta obligación en tiempo y forma.

JM
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones