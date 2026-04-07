Profeco confirma qué debes hacer si te siguen cobrando por un servicio tras cancelarlo

Miles de mexicanos enfrentan un problema financiero constante y desgastante: cancelan su servicio de Internet, membresía de gimnasio o plataforma de streaming, pero las empresas continúan descontando dinero de sus tarjetas de crédito mes con me s… ¿qué hacer ante estos casos, según la Profeco? ¡Entérate!

Ante esta ola de abusos que los usuarios reportaron a principios de abril de 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta oficial para frenar estas prácticas corporativas. La dependencia confirmó el método exacto que los usuarios deben aplicar para bloquear estos cargos injustificados, recuperar su dinero íntegro y, en casos específicos, obtener una compensación económica adicional que dicta la ley.

¿Cómo evitar que las empresas te sigan cobrando por servicios que ya cancelaste?

Para evitar que las compañías ignoren tu solicitud de baja, la Profeco recomienda actuar con una estrategia clara y documentada.

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Primero, revisa el contrato original para identificar las cláusulas de cancelación, los plazos de preaviso y las condiciones específicas; esto impide que la empresa alegue un supuesto incumplimiento.

Luego, tramita la baja únicamente a través de los canales oficiales de la compañía, ya sea por teléfono, correo electrónico, aplicación móvil o en sucursal física.

El paso más crítico consiste en exigir un folio de cancelación al ejecutivo que te atiende; este número representa tu única garantía legal de que el proveedor recibió y procesó la orden. Finalmente, guarda capturas de pantalla, correos electrónicos y cualquier evidencia del trámit e para respaldar tu caso ante las autoridades.

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¿Qué hacer si la empresa rechaza la cancelación del servicio?

Si el proveedor condiciona la cancelación a pagos extra, mantiene los cobros arbitrarios en tu estado de cuenta o rechaza el reembolso de los meses cobrados indebidamente, Profeco interviene directamente con toda su fuerza legal.

Los consumidores afectados pueden reportar el abuso de inmediato a los teléfonos del Consumidor (55 5568 8722 o 800 468 8722), o enviar un correo con sus evidencias a denunciasprofeco@profeco.gob.mx . La autoridad federal obliga a las compañías a devolver los montos cobrados injustificadamente y suspender cualquier cargo futuro.

Además, los asesores de la dependencia inician un proceso de conciliación que protege la economía de los usuarios frente a estas prácticas comerciales abusivas, garantizando que las empresas respeten los derechos del consumidor.

¿Cuánto tiempo tiene Profeco para resolver mi queja por cobros indebidos? El proceso de conciliación toma entre 30 y 90 días hábiles, dependiendo de la disposición y respuesta del proveedor del servicio.

El proceso de conciliación toma entre 30 y 90 días hábiles, dependiendo de la disposición y respuesta del proveedor del servicio. ¿Puedo cancelar un servicio de Internet o telefonía si tengo un adeudo pendiente? Sí, la ley mexicana permite cancelar el servicio en cualquier momento para detener nuevos cargos mensuales, aunque el usuario mantiene la obligación legal de liquidar la deuda previa acumulada.

Sí, la ley mexicana permite cancelar el servicio en cualquier momento para detener nuevos cargos mensuales, aunque el usuario mantiene la obligación legal de liquidar la deuda previa acumulada. ¿Qué pruebas exactas necesito para denunciar a una empresa ante Profeco? Debes presentar tu contrato original, el número de folio de cancelación, identificaciones oficiales vigentes y los estados de cuenta bancarios que demuestren claramente los cobros que la empresa realizó después de la fecha de baja.

JM

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-