Los trabajos para localizar a tres mineros atrapados en la mina Santa Fe en el estado de Sinaloa continúan y han entrado a una nueva fase, con puesta en marcha de una bomba, el desalojo de unos 12 mil 600 litros de agua y la continuidad de los trabajos de estabilización en un operativo que suma 353 personas y más de 255 horas ininterrumpidas.

Las autoridades también han concluido el tendido y la conexión de cableado eléctrico en la zona de interés, según explicó en un comunicado el Puesto de Comando Unificado, encargado del rescate tras el colapso de una presa de jales el pasado 26 de marzo en la mina Santa Fe, ubicada en la localidad sinaloense del Rosario.

Además, informó que la bomba, de 25 caballos de fuerza, comenzó a operar desde las 23:50 horas del sábado, una vez concluida la conexión del cableado en los tableros de alimentación.

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Desde su arranque, añadió, se ha desalojado un volumen aproximado de 12 mil 600 litros de agua.

El eje de las maniobras sigue siendo la estabilización de la presa de jales y el control de los niveles de agua dentro de la mina, condiciones que las autoridades consideran indispensables para permitir el ingreso seguro de las brigadas de búsqueda hacia la zona de interés.

El reporte oficial agregó que la perforación del barreno de exploración alcanzó 79 metros lineales y que continúa bajo análisis técnico el retiro de material en el contrapozo 81, una tarea que se realiza sin interferir con las labores de bombeo.

Los rescatistas han trabajado ininterrumpidamente durante más de 255 horas, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), autoridades de Sinaloa, la brigada de búsqueda y rescate USAR y personal de la empresa Industrial Minera Sinaloa, operadora del yacimiento.

En paralelo, la coordinadora nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez, realizó un recorrido de verificación en la mina y encabezó reuniones en el Puesto de Comando sobre la colocación del cableado eléctrico en la galería, junto con mandos de Defensa, Marina y personal de CFE.

Como parte del protocolo de atención, Velázquez se reunió además con familiares de los mineros para informarles de manera puntual sobre el avance de las acciones.

¿Qué pasó en la mina de Santa Fe, Sinaloa?

El caso se remonta al colapso de una presa de jales reportado por las autoridades el 26 de marzo, cuando 25 trabajadores realizaban excavaciones.

De ellos, 21 salieron por sus propios medios y uno más fue rescatado con vida días después, por lo que tres permanecen atrapados.

Desde entonces, las autoridades han advertido un entorno de “extrema complejidad”, con acumulación de jales, filtraciones y riesgo estructural.

El 2 de abril reportaron además que especialistas de CFE detectaron un tapón natural inestable de rezaga y lodo, por lo que recomendaron construir un tapón definitivo de concreto para soportar la carga hidráulica y abrir paso a una incursión segura.

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MB

