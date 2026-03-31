Rescate en la mina de El Rosario sigue sin pausa

Con el rescate de uno de los cuatro trabajadores que quedaron atrapados en la mina de Santa Fe, en el municipio de El Rosario, las brigadas de especialistas militares y civiles intensificaron sus labores hasta alcanzar el sitio, donde se estima se encuentran refugiados el resto del grupo.

El gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, a través de un mensaje en sus redes sociales, dijo que se trabaja con intensidad para rescatar a los tres mineros restantes que se encuentran bajo tierra desde el pasado miércoles, cuando hubo un accidente.

Resaltó que fue durante la madrugada cuando se logró extraer de lo profundo a uno de los cuatro mineros atrapados, de nombre José Alejandro “N”, de 44 años de edad, el cual fue trasladado en un helicóptero a un hospital de Mazatlán para que reciba atención médica pertinente.

Enfatizó que las labores de rescate de los tres restantes continuarán, con la orientación y asesoría de mineros que trabajan en esta misma empresa y con respaldo de personal especializado de la Comisión Federal de Electricidad, del Ejército y de grupos de rescatistas de varias organizaciones.

Se conoce que se iniciará el reforzamiento de las estructuras internas de la mina de Santa Fe, ubicada en el poblado de Chele, en el municipio de El Rosario. Para ello, se aplicará una nueva técnica con resinas y espumas expandibles.

Dado que las maniobras que se realizan a una profundidad de trescientos metros enfrentan el riesgo para los rescatistas de presentarse un piso con una capa muy alta lodosa, derivado del derrumbe de una de las presas de jales.

Álvaro Enrique Vargas Miranda, gerente de la empresa que opera la mina en la sindicatura de Cacalota, en el municipio de El Rosario, dijo que se cuenta con tres ambulancias, con equipo y personal suficiente para brindar asistencia médica a los mineros que se logren rescatar.

Dio a conocer que se espera que arribe personal especializado en el manejo de las resinas y espumas expansivas a fin de reforzar las estructuras, ya que se cuenta con ventilación suficiente dentro de la mina y se tienen filtraciones de agua que pueden ser consumidas.

Un minero rescatado fue trasladado a hospital, mientras continúan acciones con apoyo especializado. SUN

Mina Santa Fe en Sinaloa, zona de riesgo

La mina Santa Fe, ubicada en la comunidad de Chele, en el municipio de El Rosario, Sinaloa, opera en un entorno geográfico complejo que representa desafíos constantes para sus actividades. Este yacimiento, dedicado a la extracción de plata y oro, pertenece a la empresa Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V. (INSA CAMP).

De acuerdo con datos del Inegi, este tipo de minas se caracteriza por una red de túneles horizontales, rampas inclinadas y galerías que se extienden a gran profundidad, con trabajadores que laboran a varios cientos de metros bajo tierra.

El sitio se localiza en una zona cercana a la Sierra Madre Occidental, en una cadena montañosa de origen volcánico con terrenos irregulares, pendientes pronunciadas y caminos de difícil acceso. La región presenta vegetación semiárida y limitada infraestructura, lo que añade complejidad a las operaciones y a la atención de emergencias.

El municipio de El Rosario mantiene una histórica relación con la minería, actividad que ha sido clave en su desarrollo económico. Entre sus principales referentes se encuentra la parroquia de la Virgen del Rosario, cuya estructura original resultó afectada por labores mineras en el pasado.

La mina Santa Fe forma parte de este contexto, donde las condiciones del terreno y su operación subterránea influyen en los riesgos y retos que implica su funcionamiento cotidiano.