El Gobierno de México informó que entre 2025 y 2026, 13 mexicanos perdieron la vida bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), una situación que calificó como “absolutamente inaceptable” y que ya motivó protestas diplomáticas hacia Washington.

Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte, precisó que de las muertes cuatro se registraron en California, tres en Georgia, dos en Arizona, una en Texas, una en Florida, una en Missouri y una más en otra entidad no detallada.

Las víctimas tenían entre 19 y 69 años y, de acuerdo con los reportes, seis fallecimientos ocurrieron por complicaciones médicas, cuatro por suicidio, dos durante operativos realizados por ICE y un caso en un tiroteo en Dallas.

“Se han presentado ya dos demandas por parte de las familias de estas personas, hay cuatro casos más en los cuales se está integrando el expediente jurídico, hay tres casos más que están en análisis jurídico preliminar (…) y tres casos más en los cuales estamos esperando la decisión de la familia”, explicó.

Informó que México mostró su inconformidad ante Washington a través de 14 comunicaciones diplomáticas y 12 de ellas han sido respondidas por el Departamento de Estado.

CT