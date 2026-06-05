Expertos consideraron desatinada la carta del expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre la política de seguridad del gobierno de Estados Unidos encabezado por Donald Trump. Por un lado, mencionan que muestra asustado al exmandatario ante las investigaciones iniciadas contra políticos de Morena; por otro, señalan que deja a la Presidenta Sheinbaum en la dicotomía de "hacerle caso a Tabasco o a Washington", frente a las presiones de ambas figuras políticas.

La misiva de López Obrador acusa al presidente Donald Trump de haberse acercado a personajes de ultraderecha en este segundo mandato, mismos que están interesados en "hacerle daño a Morena", partido que él fundó. La hizo pública la noche del mismo día que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo estar "impresionado" por la cooperación del gobierno mexicano en materia de seguridad.

"Acabo de regresar de la Ciudad de México de hablar con la Presidenta Sheinbaum y su gabinete sobre cooperación y les diré que nos ha impresionado que hayan sido muy cooperativos, mucho más cooperativos que la administración anterior", de Andrés Manuel López Obrador, señaló Mullin.

Esto dice Curzio sobre la carta de López Obrador

Leonardo Curzio, periodista especializado en temas internacionales y analista político, afirmó que en la carta se puede ver "a un López Obrador asustado" y con temor de que las investigaciones iniciadas por Estados Unidos contra políticos mexicanos puedan tocarlo a él y a sus hijos.

"Lo que hace Obrador es sacar el balón del área y regresarlo a la media cancha, es decir, vamos a enmarañarnos en una discusión política tremenda. Vuelve a sacar el tema de la injerencia de que Estados Unidos tiene un plan para incidir en el proceso electoral mexicano, lo cual envenena la posibilidad de que las relaciones funcionen mejor.

"Hay un López Obrador asustado. Yo creo que la salida de su hijo de la Secretaría de Organización y su entrada como candidato es proveerle un fuero, porque sienten que las investigaciones los podrían tocar", dijo Curzio.

Esto dice Taracena respecto a la carta de López Obrador

Pía Taracena, investigadora y docente de temas internacionales en la Universidad Iberoamericana, rechazó que la carta vaya a ser tomada en serio por el gobierno del presidente Donald Trump, pero destacó el tono "paternalista y hasta misógino" en contra de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

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"Sí considero que es una carta altamente paternalista y me atrevería a decir que implica, también, un cierto tonito misógino y machista, en el sentido de: 'tengo que salir yo a cobijarte porque tú no estás haciendo bien las cosas'. Casi casi le faltó decir 'gracias a que yo estaba ahí, era más benévolo con México'. Pero eso tampoco es cierto.

"No creo que le vayan a dar mayor importancia porque, finalmente, está claro que los equipos trabajan y que por eso fue muy importante lo que dijo Mullin de que México está dispuesto a cooperar y, sobre todo, que está muy celoso de su soberanía y que hay que respetar eso", afirmó la internacionalista.

Esto afirma Luis Leal sobre la carta de López Obrador

Según Luis Leal, internacionalista de la Universidad de Copenhague y la Universidad de las Américas Puebla, la carta de López Obrador tiene más bien un destinatario interno: la gente que milita en su movimiento y los mismos mexicanos que han dado el voto a Morena.

"La misiva va a tener su efecto mayor en nuestro país, no va a tenerlo en Estados Unidos, evidentemente. Más bien es un llamado, una alerta, del expresidente a la población mexicana a dos cosas: una, mantenerse unidos; la otra, no desconfiar de su movimiento", consideró Leal.

Esta es la opinión de Omar Loera respecto al mismo texto

Omar Loera, internacionalista y profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), aseguró que con la carta el gobierno de México gana a corto plazo, pero puede perder con el tiempo, ya que fortalece la postura negociadora frente a Washington.

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OB