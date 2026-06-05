CNTE establece fecha para decidir si mantiene las protestas

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha anunciado que el próximo domingo se llevará a cabo una Asamblea Nacional Representativa para determinar si las movilizaciones que han mantenido en la Ciudad de México continuarán la próxima semana o si se adoptará una ruta diferente para el movimiento.

Este anuncio se produce en un contexto de intensas protestas y bloqueos en la capital , así como de la revisión de una propuesta presentada por el Gobierno Federal.

Pausa para el análisis de la propuesta gubernamental

Marcelino Rodarte , secretario General de la Sección LVIII de Zacatecas de la CNTE, informó que la Asamblea Nacional Representativa decretó una pausa en sus trabajos con el objetivo de revisar y analizar la más reciente propuesta del Gobierno Federal.

Según Rodarte, esta pausa busca que la propuesta sea estudiada a fondo antes de que se fije una postura definitiva. Los dirigentes magisteriales han explicado que cada una de las secciones deberá estudiar los planteamientos antes de tomar una decisión.

La expectativa es que en una próxima reunión se posicione la asamblea respecto a la propuesta, la cual, según Rodarte, "hoy nos satisface".

Protestas y daños en la Ciudad de México

El anuncio de la CNTE se da después de haber mantenido bloqueos durante horas sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

Desde hace días, integrantes de la CNTE se han movilizado en distintos puntos de la capital, expandiendo el campamento que mantienen en el primer cuadro.

A lo largo de la semana, miembros de la CNTE han causado daños, como en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública ubicadas en Avenida Universidad, donde un elemento de la Policía capitalina resultó lesionado.

La Asamblea Nacional Representativa será el "máximo órgano de ordenamiento para la base movilizada" y será la encargada de revisar y dar a conocer a la ciudadanía, a toda la gente y a los medios de comunicación los acuerdos y tareas que se alcancen en esta asamblea.

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AR