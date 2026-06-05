Sheinbaum reconoce a maestros en medio de protestas de la CNTE

En medio de las movilizaciones y protestas encabezadas por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un reconocimiento al magisterio nacional y destacó la labor que realizan las maestras y maestros en la formación de niñas y niños del país.

Durante un acto público relacionado con la entrega de apoyos educativos, la Mandataria federal defendió el carácter universal de la Beca Rita Cetina y sostuvo que todos los estudiantes merecen las mismas oportunidades, independientemente de sus condiciones económicas o familiares.

"Muchas veces me preguntan por qué no le da una beca a los que tienen mejor calificación. Yo digo que no, porque no se puede evaluar igual a todas las niñas y los niños. Hay niños que no llegaron desayunados a la escuela, pues cómo les vamos a pedir lo mismo que a quien llegó desayunado; hay niñas y niños que tienen algún problema en casa. Mejor todos parejitos, todos igualitos", expresó.

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Sheinbaum reiteró que la beca es universal para todos los alumnos que cursan la primaria en escuelas públicas y aprovechó para reivindicar el papel de la educación pública en México.

"Ya ven que nos dicen que son mejores las escuelas privadas, las particulares. ¿Han oído eso? La mejor escuela es la escuela pública. ¿Y saben por qué? Por las maestras y los maestros, por el magisterio nacional que dedica su vida a educar a las niñas y a los niños", afirmó.

Ante estudiantes, padres de familia y docentes, la Presidenta también hizo un llamado a fortalecer la identidad nacional y el amor por México desde las aulas.

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"No olvidemos nunca que ser mexicano es un orgullo, ser mexicana es un orgullo, que siempre hay que defender a nuestro país en cualquier circunstancia", señaló.

Asimismo, destacó valores como el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a la escuela y a la patria, los cuales consideró fundamentales para la formación de las nuevas generaciones.

Durante el evento, la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó por primera vez la canción oficial de la Beca Rita Cetina , cuya letra repite el estribillo: "Es la Beca Rita Cetina, es la Beca Rita Cetina", al ritmo de una melodía dirigida a los niños.

JM