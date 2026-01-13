Un fuerte incendio se registró la madrugada de este martes en una bodega utilizada para el almacenamiento y distribución clandestina de gasolina y diésel, en el municipio de La Piedad, Michoacán. El siniestro dejó como saldo ocho viviendas y 12 vehículos siniestrados, además de al menos cuatro personas con quemaduras.

De acuerdo con los reportes, el fuego inició minutos antes de las 6:30 de la mañana al interior de una bodega ubicada sobre la calle Hermanos Flores Magón, en la colonia Cuitzillo. La magnitud del incendio provocó que las llamas se extendieran rápidamente a los inmuebles cercanos y a vehículos que se encontraban estacionados frente a las viviendas.

Elementos de Protección Civil Municipal, Bomberos, Radio Auxilio y Protección Civil estatal acudieron al lugar para atender la emergencia. Para controlar y sofocar la conflagración, fue necesaria la intervención de 10 camiones de bomberos, debido a que el fuego se encontraba fuera de control.

Como consecuencia del incendio, cuatro vecinos resultaron con quemaduras y fueron trasladados a un hospital de la región para recibir atención médica. Otras personas afectadas fueron llevadas por sus propios medios a centros de atención.

Las labores de los cuerpos de auxilio se extendieron durante varias horas para evitar que el fuego continuara propagándose en la zona.

CT