Reportan caída de avioneta en Purépero, Michoacán

La aeronave había despegado de Guadalajara, Jalisco, con rumbo a Puebla

Por: SUN .

La aeronave transportaba a cinco personas; aún se desconoce su estado de salud. ESPECIAL

Autoridades locales informaron sobre el desplome de una avioneta en un terreno de la comunidad de Villa Mendoza, perteneciente al municipio de Purépero, Michoacán. 

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave transportaba a cinco personas y había despegado de Guadalajara, Jalisco, con rumbo a Puebla, Puebla. 

Hasta el momento se desconoce el estado de las víctimas; sin embargo, la Secretaría de Gobierno estatal confirmó que los sobrevivientes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. 

En breve más información…

