Accidente en la México–Morelia deja lesionado al líder de Grupo El Tiempo

La tarde de este día se registró un accidente vehicular en la autopista México–Morelia, a la altura del kilómetro 457, donde resultó lesionado Hugo Gómez Herrera, cantante, director y líder de Grupo El Tiempo. De acuerdo con información inicial proporcionada por Protección Civil y Bomberos de Zapotlán del Rey, el percance ocurrió cuando una camioneta impactó contra la parte posterior de un vehículo de carga pesada.

Al arribo de los cuerpos de emergencia, personal de SYSMEDIC localizó a un hombre de 62 años identificado como Hugo Gómez Herrera. Presentaba lesiones consideradas de carácter regular, por lo que fue estabilizado y trasladado a un hospital para valoración médica. Su estado de salud permanece reservado y se encuentra bajo observación mientras se le realizan estudios para descartar traumatismos y prevenir posibles secuelas. El equipo médico mantiene monitoreo constante para asegurar su estabilidad.

En un comunicado, la agrupación pidió “respeto y prudencia ante la situación, así como evitar la difusión de información no verificada”. También agradecieron “las muestras de apoyo, oraciones y solidaridad que han recibido en estas horas”.

¿Quiénes son Grupo El Tiempo?

Grupo El Tiempo cuenta con más de 35 años de actividad musical. La agrupación surgió en Santa Ana, California, a finales de 1986, con una alineación integrada inicialmente por Lalo Enríquez, Carlos Armando Puentes, Charly López, Armando López y Francisco Alanís. Ese mismo año debutaron discográficamente bajo el sello Luna Music, respaldados por su CEO Abel de Luna. De su primera producción se desprendieron temas como “Te Llamé Para Decir Que Te Quiero” y “Cada Día Más”, que lograron presencia en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, así como en algunos países de Europa.

En 1988 se incorporaron Carlos Covarrubias y José Luis Alcaraz, etapa en la que se grabaron piezas como “Si Dios Me Lleva Con Él”, “Mi Nuevo Amor”, “Payasito” y “Criminal”. En 1990 lanzaron el álbum Aquí Está El Tiempo, con canciones como “En Tu Pelo” y “Reynalda”, que ampliaron su alcance hacia nuevos mercados del continente.

A lo largo de su trayectoria, Hugo Gómez ha sido una figura clave en la continuidad del proyecto, manteniendo la línea musical del grupo y su presencia en el público con títulos como “De a Poquito”, “Mi Jarrita”, “Por Eso Me Voy”, “Tu Ex Amor”, “Mira Nomas” y “Juana La de Tijuana”.

En los últimos años, la agrupación realizó su gira internacional Tour Evolución, con presentaciones en España, Francia, Paraguay, Argentina y Bolivia. Posteriormente lanzaron los sencillos “Te Quiero Así”, de Valentín Elizalde, y “Melina”, de Camilo Sesto.

En 2025 firmaron con Tierra Caliente Music y TMD (The Music Distribution), con quienes trabajan en su nuevo álbum Tiempo de Duetos. Como parte de este proyecto estrenarán “La Hielera”, grabado junto a las Estrellas de Tuzantla.

