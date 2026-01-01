Beca Rita Cetina: Estos alumnos deben registrarse en enero

Durante la primera etapa del 2026, uno de los apoyos del Bienestar más solicitados ampliará su cobertura, se trata de la Beca Rita Cetina que, continuando con el objetivo de ayudar a las familias con uno o más estudiantes entre sus integrantes, ahora podrá solicitarse desde la primaria.

Gracias a su esquema de montos, este programa aumenta la suma para cada familia dependiendo del número de hijos que se encuentren inscritos en escuelas públicas de nivel básico. La cantidad a entregar es de $1,900 pesos, se otorga de manera bimestral y aumenta $700 por cada hijo adicional.

Por ello, este 2026 el proceso de registro para alumnos de primaria se dividirá en dos etapas según el grado escolar del estudiante y se realizará completamente en línea, a continuación te decimos qué grupo iniciará este mes con dicho trámite y los detalles para hacerlo de manera exitosa.

En el 2026 los alumnos de primaria podrán registrase a la Beca Rita Cetina.

¿Qué alumnos deben registrarse a la Beca Rita Cetina en enero?

Tal como se mencionó anteriormente, el registro de la Beca Rita Cetina 2026 se dividirá en dos etapas, dando prioridad a los alumnos de 4°, 5° y 6° de primaria, pues será este grupo el primero en inscribirse al apoyo durante el mes de enero para fomentar la permanencia escolar.

Asimismo, con la finalidad de brindar un apoyo económico a las familias, la convocatoria para niñas y niños de 1°, 2° y 3° grado iniciará durante el mes de septiembre.

Cabe destacar que, ya que el trámite se realizará en línea, será necesario tener digitalizados los documentos que se soliciten como identificación oficial vigente, CURP y comprobante de domicilio. De igual manera, es importante que el padre o tutor que solicite la beca en la página web, sea la misma persona que deberá acudir a recoger la tarjeta del Banco del Bienestar, pues al identificarse deberá coincidir con la información previa.

¿Cómo registrarse en la Beca Rita Cetina 2026?

El registro se hará desde la plataforma oficial del programa utilizando una cuenta Llave MX, por lo que se recomienda que el tutor esté dado de lata antes de iniciar el proceso.

Ingresar a la plataforma con la cuenta Llave MX.

Capturar los datos del estudiante: nombre, CURP, grado y escuela pública donde está inscrito.

Validar o subir la información del tutor.

Enviar la solicitud y descargar el comprobante.

Esperar la confirmación oficial para recoger la tarjeta en caso de ser beneficiario.

