En operativos efectuados en dos municipios del estado por elementos del ejército y la Guardia Nacional aseguraron un laboratorio clandestino para elaborar drogas sintéticas, en donde encontraron 29 mil 60 litros de precursores líquidos, así como 99 artefactos explosivos artesanales y 15 armas de fuego.

La Novena Zona Militar, con sede en la capital del estado, dio a conocer que se tuvo conocimiento sobre un inmueble, ubicado en el municipio de Escuinapa, el cual era utilizado para realizar actividades ilícitas.

Derivado de estos datos, la Guardia Nacional y personal militar intensificaron los patrullajes de vigilancia y reconocimiento terrestre y desplegaron un operativo de seguridad en torno al inmueble, para que personal de la Fiscalía General de la República con una Orden Técnica de Investigación pudiera ingresar.

Al inspeccionar su interior, se localizaron un total de 99 artefactos explosivos improvisados, 15 armas de fuego automáticas, tres cargadores y un vehículo con reporte de robo, por lo que todos los indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

En un segundo operativo terrestre, en la comunidad de Bacamacari, en el municipio de Mocorito, se descubrió un laboratorio clandestino para procesar drogas sintéticas . En este sitio se encontraron 170 kilos de metanfetamina, mil 525 kilogramos de una sustancia química sólida y 29 mil litros de precursores químicos.

Además, se aseguraron nueve reactores, 12 condensadores, ocho difusores, nueve ollas de peltre de 30 litros de capacidad, siete secadoras, seis revolvedoras y dos quemadores, por lo que todo lo encontrado fue puesto a disposición de la autoridad federal.

Descubren otros campamentos en Concordia y San Ignacio

En los municipios de Concordia y San Ignacio las fuerzas federales descubrieron campamentos improvisados de resguardo de grupos delictivos, se detuvo a dos civiles, se aseguraron cuatro armas de fuego, 17 prendas tácticas, cuatro chalecos con placas balísticas y una planta de energía eléctrica.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que, en el poblado de Copala, del municipio de Concordia, elementos navales ubicaron dos campamentos improvisados que sirven de refugio a miembros de grupos delictivos, en donde se detuvo a dos personas, a las que se les encontró tres fusiles automáticos.

En estos puntos se ubicaron dos vehículos tipo Pick Up, uno de ellos con reporte de robo, varios cargadores, cartuchos útiles y una planta de energía eléctrica, por lo que se procedió a desmantelar los campamentos y poner a disposición de las autoridades a los dos civiles junto con las armas, municiones y cargadores.

Un segundo grupo de elementos navales, en un reconocimiento terrestre por la comunidad de Toloza, en el municipio de San Ignacio, en un sendero que conduce a un cerro, localizaron un campamento improvisado con troncos de árboles y laminas.

En este sitio no se localizaron personas solo un rifle automático, 752 cartuchos útiles, 19 cargadores, cuatro chalecos tácticos, cuatro placas balísticas y 17 prendas de vestir, tipo tácticas, por lo que se procedió a inhabilitar el sitio de resguardo.

