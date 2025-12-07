Domingo, 07 de Diciembre 2025

Detienen a dos sujetos en Sinaloa por transportar metanfetaminas

A los aprehendidos se les confiscó un total de 320 kilos de sustancia ilícita en la carretera Internacional México 15

Por: Fabián Flores

La droga decomisada era transportada en un tractocamión, dentro de costales. X / @OHarfuch

Este domingo 7 de diciembre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer la aprehensión de dos sujetos que transportaban metanfetaminas en una carretera de Sinaloa.

Las acciones de aprehensión y aseguramiento fueron encabezadas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y SSPC.

Detalles de la detención

La droga decomisada, equivalente a 320 kilogramos de metanfetamina, era transportada en un total de siete costales, en la carretera Internacional México 15, a la altura del kilómetro 49 + 250, tramo Los Mochis - Navojoa, en el municipio de Ahome.

Los agentes de seguridad le marcaron el alto al conductor de un tractocamión acoplado a una caja refrigerada y, tras efectuar una inspección detallada de la unidad, hallaron los narcóticos.

Por lo anterior, al conductor y a su acompañante les leyeron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.

Harfuch da a conocer el decomiso

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, publicó desde sus rede sociales la detención de estos dos sujetos y acompañó la noticia con un par de fotografías donde se puede observar el cargamento y el vehículo que transportaba las metanfetaminas. 

