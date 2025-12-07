Este domingo 7 de diciembre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer la aprehensión de dos sujetos que transportaban metanfetaminas en una carretera de Sinaloa .

Las acciones de aprehensión y aseguramiento fueron encabezadas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) , en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y SSPC.

Detalles de la detención

La droga decomisada, equivalente a 320 kilogramos de metanfetamina, era transportada en un total de siete costales, en la carretera Internacional México 15, a la altura del kilómetro 49 + 250, tramo Los Mochis - Navojoa, en el municipio de Ahome.

Los agentes de seguridad le marcaron el alto al conductor de un tractocamión acoplado a una caja refrigerada y, tras efectuar una inspección detallada de la unidad, hallaron los narcóticos.

Por lo anterior, al conductor y a su acompañante les leyeron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.

Harfuch da a conocer el decomiso

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch , publicó desde sus rede sociales la detención de estos dos sujetos y acompañó la noticia con un par de fotografías donde se puede observar el cargamento y el vehículo que transportaba las metanfetaminas.

