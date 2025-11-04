La tensión en Michoacán escaló ayer con una segunda jornada de protestas en Morelia, donde cientos de estudiantes salieron a las calles para exigir justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Lo que comenzó como una manifestación pacífica terminó en enfrentamientos con la Policía estatal, dejando una estampa más de caos en una entidad sumida en la violencia y el enojo social.

Al mediodía, contingentes estudiantiles partieron hacia el Palacio de Gobierno. En ese punto, un grupo intentó ingresar al edificio, lo que provocó que los elementos de seguridad lanzaran gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar a los manifestantes. Hasta las tres de la tarde, las escaramuzas se mantenían en distintos puntos del Centro sin que las autoridades precisaran el número de detenidos.

Anoche, vandalizaron y quemaron oficinas del Palacio Municipal de Apatzingán.

La nueva ola de disturbios ocurre un día después de que otro grupo de manifestantes irrumpiera en el Palacio de Gobierno, donde realizaron pintas, destruyeron mobiliario y lanzaron bombas molotov. Varias oficinas fueron incendiadas, mientras los gritos de “¡Uruapan no está solo!” resonaban en medio del humo y el gas lacrimógeno. Las imágenes de los destrozos circularon en redes sociales, avivando la indignación por el crimen del edil y el hartazgo ante la creciente violencia en Michoacán, que suma en cinco años 63 funcionarios públicos asesinados -nueve alcaldes entre éstos-.

La muerte de Carlos Manzo, ocurrida el sábado durante un evento público en Uruapan, se ha convertido en el detonante de una crisis política y de seguridad que exhibe la fragilidad institucional del estado. Pese a contar con 14 escoltas de la Guardia Nacional, el presidente fue atacado a quemarropa por un joven que, según el fiscal estatal Carlos Torres Piña, podría tener entre 17 y 19 años.

Ayer en conferencia de prensa, el fiscal mostró imágenes del presunto agresor, quien vestía una sudadera blanca al momento del ataque. En los videos se observa cómo se mezcla entre la multitud hasta acercarse al alcalde y dispararle siete veces antes de ser abatido por los escoltas. El arma empleada -una pistola 9 milímetros- habría sido utilizada en otros dos homicidios ocurridos en octubre en la misma región.

Horas más tarde, fuentes federales identificaron al atacante como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias “El Cuate”, originario de Apatzingán y presunto integrante de una célula vinculada al Cártel Nueva Generación (CNG). Su parentesco con operadores del grupo criminal refuerza la hipótesis de un ataque planeado en represalia por las acciones del alcalde contra el crimen organizado.

Claudia Sheinbaum calificó el asesinato como un “vil crimen” y anunció el reforzamiento de la seguridad en Michoacán. También confirmó contacto directo con la familia del primer edil y con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien ha sido blanco de fuertes críticas tras la tragedia. Sin embargo, las manifestaciones y el repudio ciudadano reflejan un sentimiento de abandono y desconfianza hacia las autoridades. El enojo se multiplica en redes sociales, donde muchos acusan al Gobierno estatal de ineficacia e insensibilidad, recordando el video en el que Ramírez Bedolla bromea con Manzo semanas antes de su muerte y le pregunta: “¿A cuántos has abatido?”, del crimen organizado.

Gobernador de Michoacán lamenta muerte de alcalde

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, lamentó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido durante el fin de semana, y agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum y al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, por el apoyo en el caso.

Ramírez Bedolla afirmó que se trabaja para garantizar justicia para Manzo, su familia y el municipio de Uruapan. Por su parte, el fiscal estatal informó que cuentan con más de 40 dictámenes periciales y que existen dos implicados: el autor material e intelectual, aunque aún no han sido plenamente identificados.

Se detalló que el ejecutor del atentado se hospedó en un hotel del centro de la ciudad alrededor de las 16:00 horas, realizando incluso compras antes de cometer el ataque. Con apoyo de videos del hecho, se reconstruyó la trayectoria del agresor, durante la cual accionó el arma siete veces, información corroborada por la necropsia del cuerpo.

SUN