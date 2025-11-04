El asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fue identificado como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias "El Cuate".

De acuerdo con fuentes federales de seguridad, Gutiérrez Vázquez era originario de la colonia Miguel Hidalgo de Apatzingán, Michoacán, y era familiar de un hombre apodado "El Prángana", operador de los hermanos Álvarez Ayala Ramón, "El R12, y Rafael, "El R2"-, grupo criminal que trabaja al servicio del Cártel Nueva Generación.

Por la mañana de ayer lunes, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, dio a conocer que el presunto asesino tendría entre 17 y 19 años de edad.

Señalan a delincuencia organizada

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que en el crimen participó la delincuencia organizada, y que los escoltas que estaban a cargo de la seguridad de Manzo Rodríguez reaccionaron de forma inmediata.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, de este lunes, indicó que si se llegara a requerir el apoyo de la FGR, el fiscal Alejandro Gertz Manero "siempre está dispuesto".

“¿Se está considerando que este es un homicidio del fuero común?” , se le preguntó.

"No, por supuesto que no, porque participó la delincuencia organizada. Aquí lo importante, más que quién lo atraiga, es que se resuelva. Nosotros estamos trabajando como gobierno de México con la fiscalía del estado Michoacán, porque ahí inició, es ahí donde inicia la carpeta de investigación. Si fuera necesario, por supuesto solicitaremos al fiscal [Gertz Manero] que lo atraiga", respondió el secretario.

Te puede interesar: Pensión Bienestar: Calendario OFICIAL de pagos de noviembre 2025

García Harfuch también descartó que existan indicios de que los policías municipales encargados de la seguridad del alcalde de Uruapan, estén vinculados con la delincuencia organizada.

Explicó que, de acuerdo con las investigaciones en curso, no hay elementos que relacionen a la seguridad del alcalde con grupos criminales.

"No existe ningún indicio de que el grupo cercano de la Policía Municipal que cuidaba al alcalde tenga vínculos con la delincuencia organizada. De hecho, fue uno de sus propios escoltas quien abatió al agresor", detalló.

Agregó que por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, reforzarán los operativos de seguridad en Michoacán, con la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV