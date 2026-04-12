La Beca Gertrudis Bocanegra dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente a abril de 2026, dirigido a estudiantes de nivel superior en Michoacán , quienes podrán disponer de su apoyo económico durante este mes.

La entrega de los recursos iniciará del 13 al 24 de abril y se realizará de manera gradual, siguiendo un esquema escalonado similar al que aplican otros programas sociales operados por la Secretaría del Bienestar.

Calendario de pagos de la Beca Gertrudis Bocanegra para abril 2026

El apoyo, que consiste en un monto bimestral de mil 900 pesos , será distribuido conforme a la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario. El calendario queda establecido de la siguiente manera:

Lunes 13 de abril: A, B

Martes 14 de abril: C

Miércoles 15 de abril: D, E, F

Jueves 16 de abril: G

Viernes 17 de abril: H, I, J, K, L

Lunes 20 de abril: M

Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 22 de abril: R

Jueves 23 de abril: S

Viernes 24 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z

SECRETARÍA DEL BIENESTAR

Objetivo del apoyo económico

Las autoridades han señalado que este programa tiene como finalidad de que ninguna ni ningún estudiante tenga que interrumpir sus estudios por falta de recursos para trasladarse a su escuela. Con la beca, se espera que más jóvenes puedan continuar y concluir su formación profesional.

Para consultar el padrón de beneficiarios y más detalles del calendario, se recomienda revisar los canales oficiales de la Secretaría de Educación en Michoacán, tanto en su sitio web como en redes sociales:

Forma de entrega y alcance del programa

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, informó que este calendario también aplica para otros programas como la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Asimismo, detalló que los pagos para beneficiarios de continuidad cubrirán los bimestres enero-febrero y marzo-abril del actual ciclo escolar.

Este sistema de becas busca beneficiar a cerca de 12.8 millones de estudiantes en todo el país, con una inversión aproximada de 34 mil millones de pesos, como parte de las acciones para fortalecer el sector educativo en México.

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