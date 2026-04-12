Destruyen 18 vehículos monstruo en Tamaulipas

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se destruyeron 18 vehículos "monstruo" con blindaje artesanal en Tamaulipas.

Autoridades aseguraron que las unidades fueron aseguradas entre diciembre del 2025 y febrero del año presente, en colaboración con autoridades de las tres órdenes de gobierno coordinadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con las investigaciones alrededor de los autos, se presume que eran utilizados por integrantes de grupos delictivos y estaban relacionados con 16 carpetas de investigación.

Las acciones fueron coordinadas por el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Regional del Estado, quienes contaron con la presencia de representantes de autoridades federales y locales, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR, quienes verificaron que el procedimiento se llevara a cabo en los términos de la norma aplicable.

MF