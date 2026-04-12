Cada domingo se abre una nueva ventana para quienes buscan cambiar su destino a través del azar con el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional, uno de los juegos más emblemáticos y seguidos en México. En esta ocasión, la edición número 1741 se celebra este domingo 12 de abril de 2026 , generando expectativa entre miles de participantes que sueñan con llevarse el premio mayor.

A lo largo de los años, el Sorteo Zodiaco ha consolidado su popularidad no solo por la magnitud de sus premios, sino también por su dinámica accesible y su carácter tradicional. Cada emisión representa una oportunidad real para quienes, con una pequeña inversión, buscan dar un giro significativo a su situación económica.

Un premio mayor que despierta ilusión

El premio mayor que estará en juego este domingo asciende a 7 millones de pesos, una cifra que sin duda capta la atención de los jugadores habituales y también de quienes deciden probar suerte de manera ocasional. Este monto convierte al sorteo en una opción atractiva dentro de las distintas modalidades de la Lotería Nacional.

Además del premio principal, el Sorteo Zodiaco reparte una amplia bolsa en premios secundarios, lo que incrementa las probabilidades de obtener algún tipo de ganancia. Esta estructura de recompensas es uno de los factores que mantiene vigente su popularidad semana tras semana.

Cómo participar y dónde consultar resultados

Participar es muy sencillo: los interesados pueden adquirir su boleto en expendios autorizados a lo largo del país o mediante la plataforma digital oficial de la Lotería Nacional. Con un costo accesible de 20 pesos por cachito, el sorteo se mantiene como una de las alternativas más económicas para tentar a la suerte .

Los resultados del Sorteo Zodiaco 1741 se darán a conocer este domingo en punto de las 20:00 horas. Como es tradición, los números ganadores podrán consultarse a través de distintos canales oficiales, así como en plataformas informativas como EL INFORMADOR, donde se publicarán de manera oportuna.

Para muchos, más allá del resultado, participar en este sorteo representa mantener viva una tradición profundamente arraigada en la cultura mexicana, donde la esperanza y la ilusión se renuevan cada semana con la posibilidad de ganar.

Resultados de Sorteo Zodiaco 1741

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SV