Beca Rita Cetina: ¿Habrá pago a estudiantes en diciembre 2025?

A partir del 1 de octubre de 2024, con el inicio del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se implementó un cambio en el sistema de becas para estudiantes de educación básica en México. La Beca Benito Juárez de nivel básico fue reemplazada por la Beca Rita Cetina, aunque también es gestionada por la Secretaría del Bienestar.

¿Habrá pago a estudiantes en diciembre 2025?

En lo referente a los pagos previstos para lo que queda de 2025, es importante señalar que, aunque no se realizó depósito en noviembre, el siguiente abono corresponderá al bimestre vigente y representará el último pago del año, es decir, se entregará en diciembre. Esto aplica tanto para las y los estudiantes que ya estaban inscritos en el programa anterior como para quienes se incorporaron como nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina.

La Beca Rita Cetina se distingue de la Beca Benito Juárez para nivel básico por su carácter universal, ya que está dirigida a todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria inscritos en escuelas públicas. El objetivo principal se mantiene: fomentar la permanencia escolar y brindar apoyo económico a las familias mexicanas para que los niños y niñas concluyan sus estudios.

El programa se implementará de forma escalonada. Durante el resto de 2025, el apoyo se dirigirá a estudiantes de secundaria. Las familias de este nivel recibirán un monto bimestral de mil 900 pesos, más un adicional de 700 pesos por cada hijo o hija extra inscrito en cualquiera de los tres grados. Los alumnos de preescolar y primaria que ya sean beneficiarios del esquema Benito Juárez conservan el apoyo, siempre y cuando cumplan con los requisitos y no hayan sido dados de baja.

En el nivel primaria, las familias obtienen un apoyo de mil 900 pesos bimestrales, y también lo recibirán hasta diciembre.

