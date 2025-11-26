México y Honduras destacan cooperación tras reunión bilateral

En la reunión que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo con su homóloga de Honduras, Xiomara Castro, este martes en Palacio Nacional, ambas mandatarias coincidieron en que "la cooperación es clave para atender las causas estructurales de la migración y para promover el bienestar en los lugares de origen".

En este sentido, se acordó dar seguimiento a las conclusiones derivadas de dos iniciativas convocadas por México: el Encuentro de Palenque, celebrado en octubre de 2023, y la Reunión sobre Movilidad Humana en la Ruta Norte del Continente, realizada en enero de este año.

"Con ello se reafirma la importancia que México y Honduras asignan a la protección de sus nacionales en otros países, por lo que expresaron su deseo de fortalecer aún más el trabajo conjunto" , señaló el texto.

Además, en esta fecha emblemática, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las dos mandatarias reafirmaron el compromiso de sus gobiernos con la eliminación de la violencia contra las mujeres y la determinación de impulsar políticas públicas que garanticen su desarrollo pleno e igualdad sustantiva.

Sheinbaum y Castro ratificaron el "excelente estado de la relación bilateral y la trascendencia histórica de ser las primeras mujeres presidentas en sus respectivas naciones; además, celebraron los resultados de los programas sociales implementados por México en territorio hondureño, que en una primera etapa, beneficiaron a más de 20 mil personas.

En virtud de lo anterior, señaló la nota, anunciaron el lanzamiento de la segunda fase, "que brindará más oportunidades de formación laboral para los jóvenes y favorece el desarrollo sostenible para comunidades agrícolas".

Las mandatarias subrayaron los importantes avances en materia de cooperación energética, tras los acuerdos firmados entre Honduras e instituciones mexicanas como Pemex, Instituto Mexicano del Petróleo, Comisión Federal de Electricidad y Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía.

Ambas manifestaron la importancia de continuar esta colaboración mediante el intercambio de experiencias, el desarrollo de capacidades técnicas y la transferencia tecnológica para impulsar sistemas energéticos más eficientes, modernos y sostenibles.

En el ámbito cultural, apuntó el comunicado, se presentó el estado en que se encuentra la investigación sobre la fotografía del general Francisco Morazán y de acuerdo con la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de México, "hay indicios de que efectivamente se trata de un retrato original; sin embargo, es necesario concluir la investigación para contar con plena certeza de su autenticidad".

Castro señaló que el próximo proceso electoral que se llevará a cabo en Honduras "será libre, transparente y apegado a las normas constitucionales de su país".

La vista oficial de Castro a México, donde llegó el domingo por la tarde, se produjo a menos de una semana de las elecciones presidenciales en el país centroamericano.

Más de seis millones de hondureños están convocados a las urnas para las elecciones presidenciales el próximo domingo para elegir al sucesor o sucesora de Castro, primera mujer en el cargo, quien el próximo 27 de enero concluirá su mandato de cuatro años.

"Hoy recibimos en Palacio Nacional a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien está por concluir su mandato; reconocemos el trabajo y compromiso con su pueblo. Gracias por la amistad y la buena relación bilateral" , apuntó Sheinbaum en un mensaje en redes sociales.

