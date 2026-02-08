La Secretaría de Educación Pública (SEP) reveló en su calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026 cuáles son los días de febrero en los que no habrá clases para estudiantes de educación básica, información clave para madres, padres de familia y docentes, especialmente después del primer puente del mes que tuvo lugar la semana pasada.

De acuerdo con el documento oficial, febrero es el sexto mes de actividades del ciclo escolar vigente y no tendrá asistencia continua, ya que contempla dos suspensiones de clases en todo el país para alumnos de preescolar, primaria y secundaria. En total, el mes cuenta con 18 días efectivos de clase.

¿Qué día de febrero no habrá clases después del puente?

Luego del megapuente de inicios de mes, la SEP establece que el viernes 27 de febrero no habrá clases debido a la realización de la reunión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE). Esta sesión se lleva a cabo el último viernes de cada mes y está destinada a que el personal docente realice actividades de planeación, evaluación y seguimiento del avance académico de los estudiantes.

Este día de suspensión aplica para todas las escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo nacional, por lo que los alumnos no deberán acudir a las aulas.

El megapuente de febrero 2026

Además del CTE, el calendario escolar marcó otro descanso importante. El lunes 2 de febrero fue día inhábil, ya que se recorre la conmemoración del aniversario de la Promulgación de la Constitución Política, que oficialmente se celebra el 5 de febrero. Al juntarse con el viernes 30 que también hubo Consejo, el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero, se generó un megapuente de cuatro días consecutivos.

Tras este descanso largo, los estudiantes regresaron a clases el martes 3 de febrero.

Días sin clases en febrero 2026 según la SEP

Lunes 2 de febrero: suspensión de clases por la conmemoración de la Constitución Política (recorrida del 5 de febrero).

suspensión de clases por la conmemoración de la Constitución Política (recorrida del 5 de febrero). Viernes 27 de febrero: suspensión por reunión del Consejo Técnico Escolar.

En el contexto general, el ciclo escolar 2025-2026 contempla 185 días efectivos de clase y concluirá en julio. Con estas pausas, febrero no será un mes completamente académico, pero sí permitirá breves periodos de descanso para estudiantes y docentes antes de la recta final del ciclo escolar.

