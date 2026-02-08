La Secretaría de Educación Pública (SEP) reveló en su calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026 cuáles son los días de febrero en los que no habrá clases para estudiantes de educación básica, información clave para madres, padres de familia y docentes, especialmente después del primer puente del mes que tuvo lugar la semana pasada.De acuerdo con el documento oficial, febrero es el sexto mes de actividades del ciclo escolar vigente y no tendrá asistencia continua, ya que contempla dos suspensiones de clases en todo el país para alumnos de preescolar, primaria y secundaria. En total, el mes cuenta con 18 días efectivos de clase.Luego del megapuente de inicios de mes, la SEP establece que el viernes 27 de febrero no habrá clases debido a la realización de la reunión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE). Esta sesión se lleva a cabo el último viernes de cada mes y está destinada a que el personal docente realice actividades de planeación, evaluación y seguimiento del avance académico de los estudiantes.Este día de suspensión aplica para todas las escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo nacional, por lo que los alumnos no deberán acudir a las aulas.Además del CTE, el calendario escolar marcó otro descanso importante. El lunes 2 de febrero fue día inhábil, ya que se recorre la conmemoración del aniversario de la Promulgación de la Constitución Política, que oficialmente se celebra el 5 de febrero. Al juntarse con el viernes 30 que también hubo Consejo, el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero, se generó un megapuente de cuatro días consecutivos.Tras este descanso largo, los estudiantes regresaron a clases el martes 3 de febrero.En el contexto general, el ciclo escolar 2025-2026 contempla 185 días efectivos de clase y concluirá en julio. Con estas pausas, febrero no será un mes completamente académico, pero sí permitirá breves periodos de descanso para estudiantes y docentes antes de la recta final del ciclo escolar.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF