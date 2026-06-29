La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto mediante el cual se suspenden las clases y el trabajo presencial este martes 30 de junio con motivo del partido México vs Ecuador en el Mundial 2026.

Sin embargo, la medida no será para todos. Conoce todos los detalles.

Lo que dijo Sheinbaum sobre el México vs Ecuador en "La Mañanera"

Durante "La Mañanera del pueblo" de este lunes en Palacio Nacional, la Mandataria explicó que la medida busca garantizar el acceso a la movilidad y la seguridad vial en la Ciudad de México, donde se disputará el encuentro de 16avos de Final de la Copa del Mundo.

"Por cierto, ya se publicó en el Diario Oficial que mañana todo el día se orienta a los servidores públicos que pueden trabajar a distancia; las clases también para que puedan quedarse en casa mañana y permiso para que todas las niñas y niños no se duerman temprano y puedan ver a la Selección" , declaró Sheinbaum.

Además, deseó éxito al conjunto mexicano en su compromiso frente a Ecuador y adelantó que dará a conocer sus pronósticos para el encuentro durante la conferencia del martes.

X / @GobiernoMX

¿Qué establece el decreto publicado en el DOF?

De acuerdo con el decreto, las oficinas de la Administración Pública Federal en la Ciudad de México suspenderán actividades presenciales el martes 30 de junio.

En consecuencia, las dependencias podrán implementar home office, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral. Asimismo, el Gobierno federal hizo un llamado al sector privado para permitirlo en aquellas actividades administrativas consideradas no esenciales.

La medida está enfocada en reducir la movilidad y facilitar el desplazamiento de los asistentes al partido, además de contribuir a las condiciones de seguridad vial durante la jornada.

México se enfrenta a Ecuador en los 16avos de Final

La Selección Mexicana afrontará los 16avos de final del Mundial 2026 tras finalizar como líder del Grupo A, resultado que le otorgó la localía para este compromiso en el Estadio Ciudad de México, donde contará con el apoyo de miles de aficionados.

Concluida la fase de grupos, quedó definido que el Tricolor se enfrentará a Ecuador en el primer duelo de eliminación directa, con un boleto a los octavos de final en juego.

El encuentro se disputará este martes 30 de junio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Saber más

Fecha del partido: Martes 30 de junio de 2026

Martes 30 de junio de 2026 Horario: 19:00 horas

19:00 horas Sede: Estadio Ciudad de México

Con el rival ya confirmado y el decreto publicado en el DOF, los aficionados también conocen las medidas especiales anunciadas por el Gobierno federal para la jornada en la que el Tricolor buscará mantener el invicto y dar un paso más en su camino dentro del Mundial 2026.

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