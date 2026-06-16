La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que se han liberado prácticamente todas las calles que estaban obstaculizadas por vallas metálicas en el Centro Histórico. Sin embargo, indicó que mientras haya manifestaciones se mantendrán las que rodean el Zócalo capitalino, donde se realiza el Fan Fest.

Asimismo, señaló que si bien se han retirado las vallas, aún se mantienen calles ocupadas por el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

En conferencia de prensa, la mandataria aseguró que la Secretaría de Gobierno "ha estado al tanto" de la situación que se vive desde hace prácticamente dos semanas en el Centro Histórico y precisó que personalmente se ha reunido con algunos empresarios de la zona.

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"Todavía tenemos calles en las que está la CNTE; están las casas de campaña, en fin. Pero estoy hablando de que lo que se retiraron, fueron las vallas. Lo que está ahorita, son las casas de campaña de la CNTE, que se disminuyeron, del fin de semana para acá, y eso nos permitió empezar a hacer un trabajo de limpieza en las calles", dijo.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina adelantó que la administración capitalina tiene una agenda en conjunto con los empresarios del Centro Histórico, a la que se dará continuidad. No obstante, resaltó que ahora lo que se espera es la recuperación total del corazón de la ciudad.

"No sabemos qué es lo que va a decidir la CNTE, pero en el momento en que ellos se retiren, vamos a continuar con todas las tareas de limpieza en estas calles y después estaremos atendiendo la agenda para darle más vida al Centro Histórico", dijo.

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Confió en que una vez que se retiren las casas de campaña y la CNTE deje el Centro Histórico , habrá condiciones para que durante los más de 40 días que va a estar el Fan Fest, los comercios del Centro Histórico salgan beneficiados.

"Reconocemos todos los perjuicios que ha tenido esta situación y estaremos con ellos platicando. En cuanto tengamos avances concretos de su agenda, estaremos informando, pero como Gobierno de la ciudad estaremos definiendo una relación de acciones, actividades de apoyo, a favor de los que resultaron afectados", indicó.

JM