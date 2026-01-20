Trend 2016: ¿Cómo era México hace 10 años en Gobierno, economía, deportes y más, según la IA?

En las primeras semanas de este mes de enero, una nueva tendencia comenzó a viralizarse en redes sociales, donde muchos usuarios compartieron imágenes del 2016, ya sea de ellos mismos, sus entornos y lo que les interesaba, en ese contexto le preguntamos a la Inteligencia Artificial cómo era México hace 10 años y esto fue lo que nos contestó.

Hace una década, México vivía un momento de contrastes, debido a que el país avanzaba entre reformas estructurales, sacudidas económicas globales y episodios deportivos que marcaron a toda una generación.

Así se veía México en 2016, un año que hoy parece cercano, pero que ocurrió en un contexto muy distinto al actual.

Gobierno y política

En 2016, México estaba bajo el mandato de Enrique Peña Nieto. Su administración impulsó reformas clave —energética, educativa y de telecomunicaciones— que aún generan amplio debate. El año también estuvo marcado por el descontento social, escándalos de corrupción y un ambiente político tenso rumbo a las elecciones presidenciales de 2018. En el plano internacional, la elección de Donald Trump en Estados Unidos hacia finales de ese año encendió alertas sobre la relación bilateral y el futuro del comercio.

Economía

La economía mexicana enfrentaba un escenario complejo. El peso sufrió una fuerte depreciación, especialmente tras el triunfo de Trump, mientras los precios del petróleo se mantenían bajos. Aun así, la inflación se mantenía relativamente controlada y el salario mínimo comenzaba a registrar aumentos graduales tras años de estancamiento. El consumo interno sostenía parte del crecimiento, aunque la incertidumbre era una constante.

Deportes

El 2016 quedó grabado por los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, donde México sumó medallas y momentos memorables, como el bronce en boxeo y futbol, y preseas en disciplinas como marcha y taekwondo . En el futbol, el año también dejó una de las derrotas más dolorosas en la historia de la Selección Mexicana: el 7-0 ante Chile en la Copa América Centenario.

Cultura, tecnología y vida cotidiana

En redes sociales dominaban Facebook, Twitter e Instagram, mientras WhatsApp se consolidaba como la principal herramienta de comunicación. Netflix ganaba terreno en los hogares y Spotify se volvía parte de la rutina diaria. En la música y el entretenimiento, el pop latino y el auge del reguetón comenzaban a marcar tendencia, mientras la televisión abierta seguía siendo un referente central.

Diez años después, mirar al México de 2016 es asomarse a un país en transición, con retos que aún resuenan y cambios que sentaron las bases del presente.

