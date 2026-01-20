El ministro de Interior chileno, Álvaro Elizalde, confirmó la noche del lunes que ascendió a 20 el número de víctimas de los incendios forestales que queman desde el sábado en las regiones sureñas de Ñuble y Biobío.

La emergencia, que dejó miles de evacuados, 75 heridos y más de 500 personas albergadas, ha consumido 20 mil hectáreas en el BíoBio, la región más afectada, en especial la comuna de Penco, unos 500 kilómetros al sur de la capital.

Un hombre fue detenido este lunes por la noche en esta localidad por presuntamente intentar comenzar un incendio en este sector: "Se le incautó un encendedor con el cual, presuntamente, estaba encendiendo fuego y, también, una bolsa de nailon que tenía en su interior cable con cobre", señaló el mayor Bruno Gallardo.

El arrestado, de 50 años y con antecedentes de hurto e infracción a la Ley de Drogas, fue retenido por vecinos después de encontrarle supuestamente prendiendo fuego con un encendedor a vegetación en las cercanías de un cuartel de Bomberos.

Desde el inicio de los fuegos, el Gobierno ha reiterado en varias ocasiones que el Estado "perseguirá" a los responsables de los incendios y que los hechos "no quedarán impunes".

El lunes el presidente Gabriel Boric y el presidente electo, José Antonio Kast, comparecieron en una inédita muestra de unidad desde La Moneda, en la que llamaron a la responsabilidad ciudadana.

Boric agradeció la "disposición" de Kast, su gran rival político y quien se encuentra en sus antípodas ideológicas, e indicó que al ultraderechista le tocará liderar "parte del importante proceso de reconstrucción".

Las regiones afectadas se mantienen en alerta roja, bajo Estado de Catástrofe y en toque de queda nocturno.

Las condiciones climáticas han sido adversas para enfrentar los fuegos, con temperaturas extremas y un viento seco y cálido que sopla desde la cordillera de los Andes hacia el valle y que ha complicado las tareas de extinción.

AO

