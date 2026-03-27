México refuerza rescate de cuatro mineros atrapados en una mina en el estado de Sinaloa

El Gobierno de México informó este viernes que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) se sumó a las labores de rescate de cuatro trabajadores que permanecen atrapados desde hace dos días en la mina Santa Fe, ubicada en el estado de Sinaloa, luego del colapso de una presa de jales en el sitio.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que la CNPC asumirá la coordinación de las acciones desde el puesto de mando, además de brindar apoyo y acompañamiento a los familiares de los mineros mientras continúan los trabajos de localización.

El yacimiento pertenece a la empresa Industrial Minera Sinaloa y se encuentra en la comunidad de Chele, donde autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen un operativo conjunto para intentar rescatar a los trabajadores mediante distintas estrategias de extracción y acceso a la zona afectada.

¿Cómo es la estructura que colapsó?

Las presas de jales son estructuras utilizadas en la industria minera para almacenar residuos derivados de la extracción de minerales, por lo que su colapso puede generar condiciones de riesgo para los trabajadores y complicar las labores de rescate, debido a la acumulación de material y la inestabilidad del terreno.

Por su parte, la CNPC indicó en otro comunicado que el incidente ocurrió a las 14:00 horas locales del 25 de marzo y fue reportado a las autoridades municipales hasta las 14:20 horas locales del 26 de marzo. "Tras recibir la notificación oficial por parte de las autoridades estatales, el Gobierno de México activó de manera inmediata los protocolos federales de respuesta y movilización de fuerzas de tarea al sitio", apuntó.

¿Cómo ocurrió el colapso?

La CNPC dijo que según los reportes técnicos "al momento de la ruptura de la geomembrana, se encontraban 25 trabajadores en la cuadrilla realizando excavaciones. De este grupo, 21 mineros lograron salir ilesos por sus propios medios, mientras que cuatro personas permanecen atrapadas".

En el lugar, explicó, "se mantiene la ventilación constante al interior de la mina para asegurar las condiciones de soporte de vida", se concretó el taponamiento del sitio donde falló la presa para evitar el ingreso de más material y se ejecutan trabajos de remoción en la bocamina para un ingreso seguro.

Estas son las labores de rescate

Además, simultáneamente, se realiza una excavación vertical con equipo de perforación de punta de diamante, con el objetivo de alcanzar una profundidad de hasta 300 metros para establecer contacto y suministrar insumos vitales, mientras los equipos se preparan para labores de búsqueda mediante contrapozos con descenso a rapel.

El Gobierno mexicano señaló que creó un puesto de comando unificado en la zona cero donde agentes de las secretaría de la Defensa Nacional y de Marina trabajarán en las maniobras de extracción, junto con elementos de Protección Civil Estatal y Municipal, seguridad pública estatal y técnicos de la empresa minera.

La CNPC exhortó a la población "a no acercarse a la zona de la mina" y a evitar transitar por el camino a la Sindicatura de Cacalotán. "Es de vital importancia mantener estas vías de acceso completamente despejadas para permitir el paso ágil y seguro de la maquinaria especializada y los vehículos de emergencia", expuso.

Sinaloa es uno de los principales estados productores de minerales en el país, en un sector que aporta algo más del 2% del PIB nacional, según datos de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (Aimmgm).

TG