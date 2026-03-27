Juez gira órdenes de aprehensión contra Silvano Aureoles por homicidio y tortura: los detalles

Un juez de Control concedió a la Fiscalía de Michoacán 16 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos del estado, entre ellos el exgobernador Silvano Aureoles Conejo, por el asesinato de cuatro habitantes de la localidad de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen; en el hecho, varios civiles resultaron lesionados por policías estatales: ¿qué es lo que se sabe de este caso?

¿Por qué mandaron detener a Silvano Aureoles?

De acuerdo con la agencia El Universal, además de Silvano Aureoles Conejo el juez también giró una orden de aprehensión también contra el entonces secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, por los delitos de Homicidio Calificado, Abuso de Autoridad y Tortura.

Por esas mismas imputaciones, el juez concedió 14 órdenes de aprehensión más en contra de policías estatales que participaron en la masacre de Arantepacua, ocurrida el 5 de abril del año 2017.

La FGE, a cargo de Carlos Torres Piña, presentó los elementos suficientes que permitieron al juez conceder las órdenes de captura en contra de Aureoles Conejo, Corona Martínez y los 14 elementos policiales.

Hasta el momento, el ex gobernador Silvano Aureoles no ha sido localizado por las autoridades, por lo que su estatus es considerado como prófugo.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

¿Qué pasó en Arantepacua, Michoacán, y cuál sería la implicación de Silvano Aureoles en los hechos?

Los hechos por los que se le giraron órdenes de aprehensión a Silvano Aureoles y a Juan Bernardo Corona ocurrieron el 5 de abril de 2017, cuando cuatro habitantes del poblado Arantepacua, en Nahuatzen, murieron tras una violenta irrupción de policías estatales en medio de un conflicto social; además de los fallecimientos y heridos, se registraron denuncias por detenciones arbitrarias y presuntos actos de tortura contra habitantes.

La Fiscalía sostiene que el operativo habría sido ordenado desde niveles superiores del gobierno estatal, lo que derivó en la solicitud de órdenes de captura no sólo contra los policías que supuestamente estuvieron implicados en el hecho, sino contra el exgobernador Silvano Aureoles y el exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán Juan Bernardo Corona Martínez.

JM

