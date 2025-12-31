México publica decreto que exenta de impuesto a los videojuegos violentos

El Gobierno de México publicó este miércoles 31 de diciembre el decreto, firmado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que otorga un estímulo fiscal del 100 % al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) que se aplicará a partir de 2026 a la venta y distribución de videojuegos con contenido violento, extremo o para adultos.

Esto, con el objetivo de facilitar el cumplimiento fiscal y evitar impactos económicos en el sector.

El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), ocurre luego de la reforma a la Ley del IEPS aprobada en noviembre pasado, que estableció que desde el 1 de enero de 2026 se causará este impuesto por la enajenación de videojuegos físicos no aptos para menores de 18 años, así como por los servicios digitales que permitan su acceso o descarga, incluidos los prestados desde el extranjero.

De acuerdo con el decreto, el estímulo fiscal equivale al 100 % del IEPS que deba pagarse por dichas actividades, siempre y cuando el gravamen no sea trasladado al consumidor final. El beneficio será acreditable contra el propio IEPS, pero no dará lugar a devoluciones ni compensaciones.

La medida aplica tanto a los vendedores de videojuegos en formato físico como a los residentes en el extranjero sin establecimiento en México y a los residentes en el país que ofrezcan estos contenidos mediante servicios digitales.

El Gobierno Federal argumentó que el Ejecutivo está facultado para dictar medidas que faciliten el cumplimiento de las obligaciones fiscales y para conceder subsidios o estímulos, conforme al Código Fiscal de la Federación.

El decreto también releva a los contribuyentes que apliquen el estímulo del cumplimiento de diversas obligaciones fiscales formales previstas en la Ley del IEPS.

En el caso de los prestadores de servicios digitales, quedarán exentos de las obligaciones contenidas en los artículos 5o.-A Bis y 20-A de dicha ley, lo que implica que no se les aplicará el bloqueo temporal de plataformas por incumplimientos relacionados con este impuesto.

No obstante, la exención no será aplicable a las obligaciones en materia del impuesto al valor agregado (IVA) por la prestación de servicios digitales, por lo que los proveedores deberán seguir cumpliendo con lo dispuesto en la Ley del IVA.

Asimismo, el estímulo fiscal no se considerará ingreso acumulable para efectos del impuesto sobre la renta, y los contribuyentes quedarán relevados de presentar el aviso correspondiente ante la autoridad fiscal. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) estará facultado para emitir las reglas necesarias para la correcta aplicación del decreto.

El estímulo entrará en vigor el 1 de enero de 2026, la misma fecha en que comenzaría a aplicarse el IEPS a estos videojuegos, lo que en la práctica neutraliza el impacto del nuevo gravamen mientras se mantengan las condiciones establecidas.

La semana pasada, Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno decidió no cobrar el impuesto del 8% a los videojuegos previsto a partir de 2026, ante las dificultades para hacer efectiva su aplicación.

