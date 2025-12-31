A solo dos días de que termine 2025, las calles y mercados de San Luis Potosí lucen llenas de color, movimiento y tradiciones. Entre los puestos del Centro Histórico y los comercios locales, la venta de lencería de colores se ha convertido una vez más en uno de los rituales más esperados por los potosinos para despedir el año y recibir el nuevo con esperanza y buenos deseos.

El rojo, el amarillo y el negro son los tonos que predominan en los mostradores, aunque de acuerdo con las vendedoras consultadas, el color rojo es el gran protagonista. Este tono, asociado con el amor, la pasión y la energía vital, es el preferido de quienes buscan atraer sentimientos intensos y nuevas oportunidades sentimentales durante el 2026.

“Muchos vienen buscando el rojo porque quieren atraer algo especial en el amor para el próximo año. El amarillo también se vende, pero sin duda el rojo es el más pedido”, comenta una comerciante de los puestos del Centro, mientras acomoda la mercancía que se ofrece en una gran variedad de estilos y tallas.

Los precios de las prendas varían entre 50 y 200 pesos, dependiendo del diseño y el material. Las opciones van desde piezas sencillas hasta conjuntos más elaborados, algunos decorados con encaje, listones o detalles brillantes que atraen la atención de los compradores.

El color amarillo también figura entre los favoritos, ya que se relaciona con la prosperidad, el dinero y la buena suerte. Por su parte, el negro, aunque menos solicitado, se considera símbolo de elegancia, poder y seducción, ideal para quienes desean comenzar el año con seguridad y determinación.

Más allá del simbolismo, la tradición de usar ropa interior de colores en Año Nuevo tiene profundas raíces culturales. Se cree que el tono elegido al dar la bienvenida al nuevo ciclo influye en la suerte y las experiencias del año entrante. Para algunos, es una superstición divertida; para otros, una forma de expresar sus anhelos más personales.

Así, entre risas, música y el bullicio propio de las fiestas, los potosinos mantienen viva una costumbre que mezcla ilusión, cultura y deseo, recordando que comenzar el año con buena energía —y el color adecuado— puede ser el primer paso para atraer lo mejor del 2026.

EE